Calciomercato Roma, firma UFFICIALE | Ora cambia tutto

Calciomercato Roma, adesso è ufficiale: c’è la firma. La situazione cambia in maniera importante per tutte le squadre in corsa

Forse nessuno se lo aspettava più, anche perché sul giocatore si erano iniziate a muovere molte squadre e tra queste ovviamente c’era anche la Roma. Soprattutto perché il contratto andava in scadenza e allora le possibilità di far abbassare il costo del cartellino erano decisamente alte.

Ma la notizia dell’ultim’ora spiazza tutti. Anche Tiago Pinto, che sul difensore brasiliano del Torino, Bremer, ci aveva fatto un pensiero. Il Torino invece ha svoltato: Cairo ha infatti convinto il giocatore a firmare il rinnovo del contratto portandolo come scadenza al 2024. Un colpo importante per la società granata, che qualora decidesse di vendere uno dei difensori che maggiormente ha convinto fino al momento, non avrebbe il fiato sul collo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, addio o rinnovo | Zaniolo ha già deciso

Calciomercato Roma, ufficiale il rinnovo di Bremer

Bremer è da diversi anni che mantiene un livello alto nelle sue prestazioni. Quest’anno sembra aver decisamente fatto il salto di qualità. Confermando anche di avere quelle doti offensive che gli permettono ogni anno di chiudere la stagione con almeno 5 reti all’attivo. Senza dubbio ha fatto felici molti fantallenatori nel corso di questi anni. E ha fatto felice anche il Torino, e Juric, con delle prestazioni assai importanti. Insomma, è diventato un calciatore completo.

In ogni caso adesso si fa dura per tutti. Per strappare il classe 1997 al Torino serviranno tanti milioni. A differenza di quanto successo per Belotti, stavolta Cairo è riuscito nel proprio intento: quello di far firmare un elemento importante per la propria squadra e che potrebbe portare nel caso di una possibile cessione una boccata d’ossigeno per le casse granata. E adesso che fa Pinto? Difficile ipotizzare una mossa al momento. Ma sicuramente il gm portoghese è rimasto un poco spiazzato. Bremer faceva (e fa) gola.