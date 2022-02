Calciomercato Roma, caso Zaniolo | Pinto infiamma social e radio

Calciomercato Roma, il caso Zaniolo ha alzato il polverone. Le parole di Pinto infiammano i social e le radio romane

Le parole di Tiago Pinto su Zaniolo hanno alzato il polverone. E non poteva essere altrimenti. Il general manager portoghese ieri ha spiegato che non può dare la certezza che il giocatore la prossima stagione lavorerà quotidianamente a Trigoria. Parole che hanno infiammato le reazioni sui social. E anche nelle radio romane il discorso questa mattina è stato questo.

Ovviamente le vedute sono differenti: chi pensa che Pinto abbia parlato con sincerità, come non succede quasi mai quando si tratta di svelare dei pensieri sulle trattative, chi invece sottolinea come un’apertura del genere su uno dei migliori calciatori della rosa andava evitava. Il dibattito insomma si è accesso subito. Impazzando in tutti i modi. Prevedibile. Ma andiamo a vedere quali sono stati, nel dettaglio, i commenti.

Calciomercato Roma, le reazioni alle parole di Pinto

Non si è parlato di altro. Con ovviamente pensieri opposti: “Non c’è discontinuità con il progetto di Pallotta” si è sottolineato a Centro Suono Sport. Discorso diverso a Teleradiostereo, dove si è andati oltre alle parole di Pinto: “ha solamente sottolineato che è il calcio a non poter garantire che Zaniolo resti”. Su Radio Radio invece la discussione è molto più accesa: “Avrebbe dovuto dire che la Roma avrebbe fatto di tutto pur di trattenerlo”. Diverso il pensiero a Rete Sport: “Nulla di clamoroso e nemmeno sconvolgente”.

Anche sui social c’è chi la legge in un modo e chi in un altro. “Con l’era degli americani non andremo da nessuna parte. Siamo destinati a soccombere”. “Da quando sono arrivati non hanno venduto nessun big e i soldi li stanno mettendo di tasca loro”.