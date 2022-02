Francesco Totti è pronto per gettarsi in una nuova avventura. Ecco il comunicato sulla nuova firma dell’ex Capitano e Bandiera della Roma.

Francesco Totti si getta in una nuova avventura e lo annuncia pubblicamente sui propri profili social. Ecco cosa succederà all’ex numero 10 della Roma, capitano e bandiera dei tifosi giallorossi. Francesco Totti è pronto per la sua nuova avventura.

Nella storia dell’Associazione Sportiva Roma resterà per sempre impresso il nome di Francesco Totti. E l’ex Capitano e bandiera giallorossa continua quotidianamente ad accendere interesse tra tifosi ed appassionati. Non è un caso che il giorno del suo addio al calcio, 28 maggio 2017, la Curva Sud lo salutò con le seguenti parole: “Totti è la Roma“. Ed il suo nome continuerà per sempre ad essere legato all’universo giallorosso, in attesa di ritrovarlo ufficialmente con un ruolo in società. Nel frattempo l’ex numero 10 ha ufficializzato la sua nuova avventura, ecco l’annuncio social.

Francesco Totti ha firmato | UFFICIALE: nuova avventura

I tifosi che speravano in un suo immediato approdo nella società giallorossa rimarranno a bocca asciutta per ora. Perchè l’annuncio che ha ufficializzato Francesco Totti riguarda una nuova avventura pubblicitaria. L’ex Capitano è stato nominato ambasciatore di Volkswagen Italia, nell’ambito della promozione della mobilità elettrica. Ecco le sue parole sui profili social: ” Inizia oggi il mio viaggio insieme a Volkswagen. È una partnership che mi rende orgoglioso e che mi permetterà di essere ambassador di una nuova idea di mobilità più sostenibile: quella della gamma elettrica Volkswagen. #ElettricoPerTotti #ElettricoPerTutti. ” Nuova avventura all’insegna della mobilità sostenibile per Francesco Totti, un nuovo passo nella sua carriera dopo la gloria conquistata sul rettangolo verde. In attesa che un giorno possa tornare nei quadri societari della Roma, i tifosi giallorossi fanno un grosso in bocca al lupo a quello che è stato il loro Capitano, e che resterà per sempre una Bandiera e un simbolo dei tifosi della Roma.