Roma-Genoa, c’è l’arbitro | L’ultimo precedente fa ben sperare

Roma-Genoa, c’è l’arbitro designato per la gara di sabato. L’ultimo precedente con il fischietto fa ben sperare

Ritorna il campionato, finalmente anche, dopo la pausa per le nazionali. Senza partite in Europa, ma che è servita soprattutto al Sud America per recuperare le gare saltate lo scorso anno per evitare quanto possibile il contagio Covid. La Roma di José Mourinho sarà impegnata sabato pomeriggio, alle 15, all’Olimpico contro il Genoa.

I giallorossi apriranno la giornata – alle 18 poi ci sarà il derby di Milano – contro la formazione ligure che si presenterà nella Capitale con un nuovo allenatore (che ha esordito prima della sosta) e che è alla ricerca di punti pesanti per la salvezza. Non sarà un impegno facile per i giallorossi che, però, hanno l’obbligo quasi di centrare i tre punti che si potrebbero rivelare fondamentali per mantenere vive le speranze di quarto posto, quello che regalerebbe una qualificazione alla prossima Champions League.

Roma-Genoa, arbitra Abisso

L’Aia ha appena diramato le designazioni. All’Olimpico arbitrerà Abisso. I suoi assistenti saranno Valeriani e Capaldo. Quarto uomo Miele. Al Var ci sarà Nasca, come Avar invece Alassio. Abisso, 36 anni, siciliano, in questa stagione ha diretto solamente una volta la Roma. Parliamo della gara contro la Salernitana all’Arechi, giocata lo scorso 29 agosto, quando la truppa di José Mourinho s’impose 4-0. Un precedente che insomma lascia ben sperare.

Per l’arbitro palermitano sarà l’ottava presenza in Serie A quest’anno. La prima all’Olimpico. Occhio comunque ai cartellini gialli: Abisso viste le statistiche è uno che mette mano spesso al proprio taccuino per ammonire.