Roma, stregato da Mourinho | “Che opportunità!”

Dopo un avvio di stagione difficile, Marash Kumbulla ha conquistato la fiducia di Mourinho e oggi ha parlato su Twitter con i tifosi.

La prima metà di stagione, per la Roma, è stata caratterizzata da risultati altalenanti. La squadra giallorossa non è riuscita a trovare quella continuità che le avrebbe permesso di rimanere a più stretto contatto con i piani più alti della classifica, anche se la speranza di inseguire un posto tra le prime quattro rimane viva. Raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League sarebbe un risultato clamoroso, che velocizzerebbe il processo di crescita su cui proprietà e dirigenza stanno lavorando.

José Mourinho, durante i suoi primi mesi in giallorosso, ha in diverse occasioni sottolineato la necessità di rinforzare la rosa. Troppa differenza, secondo l’allenatore, la differenza tra un gruppo ristretto di titolari e le riserve chiamate a sostituirli. La dirigenza, guidata dal General Manager Tiago Pinto, ha dato seguito alle indicazioni di mercato del tecnico durante il calciomercato invernale, cedendo molti dei calciatori che non rientravano nei piani di Mourinho.

Roma, Kumbulla parla ai tifosi | “Mou? Che occasione!”

Tra loro non è rientrato Marash Kumbulla. Il difensore albanese aveva iniziato la stagione non senza difficoltà. Il suo profilo non convinceva Mourinho, che lo aveva accantonato relegandolo ripetutamente in panchina. Eppure, con forza di volontà e tanto impegno, Kumbulla è ben presto riuscito ad invertire la tendenza. Ha riconquistato la fiducia dell’allenatore, che lo ha pubblicamente elogiato anche di recente. Oggi l’albanese ha risposto alle domande dei tifosi giallorossi su Twitter attraverso l’hashtag #AsKumbulla.

Il centrale ha raccontato il proprio rapporto con Mourinho, esprimendo la propria gioia per l’opportunità di essere allenato da un allenatore tanto importante.

Per un giovane calciatore è un’opportunità enorme poter lavorare con un allenatore come lui. https://t.co/LpnuG8imT1 — Marash Kumbulla (@KumbullaMarash) February 2, 2022

E proprio dal rapporto con lo Special One, Kumbulla racconta di essere cresciuto in particolare sotto un aspetto: quello caratteriale.

Sto imparando molto soprattutto dal punto di vista caratteriale💪🏻 https://t.co/LpnuG8imT1 — Marash Kumbulla (@KumbullaMarash) February 2, 2022

Spazio anche per le questioni tattiche, con Kumbulla che dice la sua sui diversi moduli e sulle preferenze tra difesa a 3 o a 4.

Ho iniziato con la difesa a 3 ma mi diverte molto giocare a 4 https://t.co/I18VC4OD4G — Marash Kumbulla (@KumbullaMarash) February 2, 2022

Poi, l’elogio ai compagni di squadra del reparto offensivo. Interpellato su quale sia il compagno più difficile da marcare in allenamento, ecco la sua risposta.