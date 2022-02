Roma, ultim’ora ufficiale: la nuova lista UEFA | Ecco le novità

Roma, presentata ufficialmente la nuova lista Uefa: ecco tutte le novità. Il comunicato diramato dal club giallorosso.

Si prospetta un mese di febbraio piuttosto intenso per la Roma, che non solo proverà a recuperare terreno prezioso alle prima della classe, per continuare a cullare il sogno Champions attualmente piuttosto distante, ma se la vedrà anche con l’Inter nel primo dentro-fuori della stagione, nella gara valida per i quarti di Coppa Italia.

Il 25 febbraio, poi, a Nyon sarà sorteggiata l’avversaria dei giallorossi per gli ottavi di finale di Conference League. A tal proposito, con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il club capitolino ha reso nota la nuova lista UEFA, inevitabilmente cambiata a seguito dell’evolversi della sessione invernale di calciomercato appena conclusa. E non a caso, i due nuovi acquisti Sergio Oliveira e Maitland-Niles sono stati inseriti nella lista, da cui sono usciti ovviamente i calciatori ceduti.

Roma, ufficiale: presentata la lista UEFA

Alla lista A, ovviamente è stata aggiunta anche una lista B, che comprende Bove, Darboe, Zalewski e Boer. Per quanto concerne la lista principale, invece, ecco le scelte di Mourinho:

PORTIERI Rui Patricio, Fuzato.

DIFENSORI Karsdorp, Ibanez, Vina, Smalling, Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Spinazzola.

CENTROCAMPISTI Cristante, Pellegrini, Carlos Perez, Veretout, Zaniolo, Sergio Oliveira, Diawara, Felix Afena Gyan, Mkhitaryan, El Shaarawy.

ATTACCANTI Abraham, Shomurodov.

