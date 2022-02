Stadio Roma, i Friedkin avanti con decisione | Incontro imminente

Nei piani che Dan e Ryan Friedkin hanno per la Roma lo stadio di proprietà rimane centrale. Novità in tal senso potrebbero arrivare molto presto.

E’ trascorso circa un anno e mezzo dall’arrivo di Dan e Ryan Friedkin alla guida della Roma. La nuova proprietà statunitense del club, che rilevò nell’estate 2020 la società da James Pallotta, ha dovuto affrontare uno dei periodi più complessi di sempre per il calcio italiano. Le gravi conseguenze economiche derivanti dalla crisi pandemica, infatti, hanno colpito duramente anche il mondo, solitamente impermeabile alle crisi, del nostro calcio.

Una serie di difficoltà cui i Friedkin hanno reagito dando dimostrazione delle grandi ambizioni che nutrono per la Roma. L’apporto economico non è mai mancato: in questo anno e mezzo alla guida della Roma si stima che i nuovi proprietari abbiano investito già più di mezzo miliardo, tra l’acquisto del club e le spese sostenute nei mesi a seguire. Anche il calciomercato estivo, nel quale sono stati investiti circa 80 milioni di euro, dimostra come i Friedkin vogliano riportare al più presto la Roma dove le compete: ai massimi livelli del calcio europeo.

Stadio Roma, Friedkin decisi | Presto un nuovo incontro

Il piano per farlo è chiaro: la proprietà immagina una crescita costante che, stagione dopo stagione, possa rendere la Roma sempre più forte. Una crescita che inevitabilmente riguarderà, oltre al settore tecnico, anche la capacità economica del club. Da questo punto di vista la questione relativa allo stadio di proprietà è centrale: per permettere alla società di aumentare ricavi e potenzialità, sarà indispensabile realizzare al più presto il nuovo impianto.

Un progetto che fu avviato già dalla gestione precedente, senza che però si riuscisse ad arrivare a svolte concrete. Ora, con i Friedkin al timone, la musica sembra essere cambiata. La proprietà va avanti decisa per accelerare i tempi del progetto e presto si terrà un ulteriore confronto con l’amministrazione cittadina. Dopo l’incontro andato in scena tra il CEO giallorosso Berardi e il nuovo sindaco Gualtieri, sarà la volta dei vertici societari. Secondo Il Tempo il primo cittadino incontrerà presto i Friedkin per dare, questo l’auspicio di tutti, un’accelerazione forse decisiva per la realizzazione dello stadio.