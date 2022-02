Calciomercato Roma, trasferimento saltato e fuori rosa

Calciomercato Roma, il trasferimento saltato nell’ultima sessione di mercato ha fatto prendere una decisione alla società: è fuori rosa

La parabola discendente di uno degli elementi che forse meglio davano l’impressione di poter sfondare nel calcio che conta, porta il nome di Riccardi. Il classe 2001 è stato messo fuori rosa dalla Roma dopo che lo stesso, nell’ultima sessione di mercato, ha rifiutato all’ultimo minuto il trasferimento alla Spal.

Un comportamento che non è andato giù alla Roma. Che già la scorsa estate aveva deciso di farlo allenare con la Primavera di De Rossi: solamente tre presenze in campionato per lui. Una situazione che non si è nemmeno risolta in inverno. Con Pinto che sarà costretto ancora a muoversi la prossima estate per trovargli una sistemazione. Il contratto di Riccardi scade nel 2023: lo stipendio è di 500mila euro all’anno. Non pochi vista l’età e visto quanto ha dato alla squadra. Pinto stavolta non è riuscito nel proprio intento.

Calciomercato Roma, la scelta di Pinto

Il gm – notizia riportata questa mattina da Il Tempo – ha insomma deciso di dare un segnale importante al calciatore e al proprio entourage. Una discesa quella di Riccardi praticamente iniziata con il prestito dello scorso anno al Pescara, in Serie B, dove ha collezionato solamente 211 minuti. Il ritorno in giallorosso non ha cambiato nulla. Anzi, ha giocato ancora meno. Il problema è veramente sorto nel momento in cui ha rifiutato l’offerta di un contratto pluriennale con la società di Ferrara che avrebbe investito su di lui. Insomma, il rifiuto è apparsa quasi una ripicca.

E allora Pinto ha deciso così. Sperando di piazzarlo nella prossima finestra di calciomercato. Non dovrebbe – magari ci sbagliamo – essere un compito così arduo dopo questi mesi.