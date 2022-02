Calciomercato Roma, idea di scambio con il Milan | “Regia” di Pioli

Calciomercato Roma, il pupillo di Pioli potrebbe riabbracciare il suo mentore al Milan: l’ultima idea di scambio con i rossoneri.

A dispetto delle smentite di rito, la partenza di Amadou Diawara, non concretizzatasi, avrebbe potuto seriamente aprire le porte all’acquisto di un nuovo centrocampista: i giallorossi hanno a lungo dato la caccia ad un profilo dinamico, duttile, alla Kamara per intenderci, in grado di interpretare al meglio le due fasi.

Non va dimenticato, però, che nella Capitale è già sbarcato Sergio Oliveira, con il lusitano che ha avuto modo di mettersi in mostra già dalle prime apparizioni stagionali: esperienza, qualità e personalità, doti che nell’ultimo periodo Jordan Veretout – dopo un inizio assolutamente dirompente – ha faticato a mettere in mostra. Per il francese le sirene della Premier cominciano a suonare in modo sempre più incessante; Radiomercato ha riferito di un interesse del Newcastle, con i Magpies che però non hanno affondato il colpo, decidendo di virare su Bruno Guimarães.

Leggi anche –-> Calciomercato Roma, nuovo incontro per Zaniolo | Data già fissata

Calciomercato Roma, scambio con il Milan: addio Veretout?

Ma chissà che non sia giunta davvero l’ora dei saluti per l’ex Fiorentina, che Mou non ha esitato a difendere quando si è assunto le responsabilità del suo utilizzo in Coppa Italia contro il Lecce dal primo minuto: probabilmente quella contro i pugliesi è stata la peggior prestazione del transalpino con la maglia giallorossa, parzialmente giustificabile con le attenuanti del caso. La sensazione, però, è che la Roma non lo consideri un incedibile, con Veretout che potrebbe fungere anche da “intrigante” contropartita tecnica. Secondo quanto riportato da calciomercatonews.com, in Serie A il francese ha tanti estimatori, tra cui quel Stefano Pioli che potrebbe spingere per un suo acquisto. Da non escludere, dunque, l’ipotesi di uno scambio con Bennacer, che grossomodo ha la stessa valutazione di Veretout e potrebbe fornire quel giusto mix di dinamismo e qualità con cui rimpolpare il reparto. Ricordiamo che il centrocampista della Roma è stato accostato, senza troppa convinzione, anche ad Inter e Juventus: la sua valutazione si attesta sui 35 milioni di euro.