Calciomercato Roma, maxi scambio con la Juventus | Inter in scacco

Calciomercato Roma, la Juventus fa irruzione per il gioiellino e potrebbe proporre uno scambio: Marotta gelato.

Sono passati pochi giorni dalla chiusura di una delle sessioni invernali di calciomercato più intriganti degli ultimi anni, ma le indiscrezioni e ii rumours non accennano a placarsi.

Sono tante le squadre che stanno programmando quelli che potrebbero configurarsi come i primi colpi estivi. Il mantra è ormai chiaro: giocatori giovani, dai costi di ingaggio relativamente ridotti, talentuosi e desiderosi di mettersi in mostra. Identikit che risponde perfettamente al profilo di Boubacar Kamara, su cui non a caso Tiago Pinto si sarebbe mosso concretamente, nonostante le smentite di rito. C’è un altro calciatore sul quale la Roma ha da tempo messo gli occhi (limitandosi al momento a tastare in maniera esplorativa la situazione per adesso): si tratta di Davide Frattesi, oggetto del desiderio dell’Inter e di altre big di Serie A. Marotta vuole bruciare la concorrenza, provando ad intavolare una maxi trattativa con il Sassuolo comprendente anche Gianluca Scamacca, ma occhio alle possibile mosse della Juventus, che sta provando a ridisegnare la propria mediana.

Calciomercato Roma, la Juventus ci prova per Frattesi: lo scambio che gela l’Inter

Secondo quanto riportato da calciomercatonews.com, i bianconeri potrebbero entrare nell’ordine di idee di stuzzicare gli emiliani mettendo sul piatto una doppia contropartita tecnica: stiamo parlando di Kaio Jorge e Federico Gatti, che potrebbero trovare il contesto giusto nel quale mettere nelle gambe minuti importanti in Serie A. Il brasiliano ex Santos sta facendo fatica ad inserirsi nello scacchiere tattico di Max Allegri, al punto che sembrava sul punto di essere ceduto, con la formula del prestito. Soprattutto la Salernitana aveva effettuato ben più di un semplice sondaggio, ed alla fine era stata caldeggiata l’ipotesi di inserire il giovane attaccante nella trattativa con il Cagliari pe Nahitan Nandez. Tutto saltato; la Juve, del resto, dopo la cessione di Kulusevski non ha voluto privarsi di un’altra pedina offensiva, ma chissà che non si possano creare le premesse per un suo sacrificio nell’ottica di uno scambio per Frattesi. L’Inter è “avvisata”. Ricordiamo che il 30% della futura rivendita del centrocampista spetta alla Roma.