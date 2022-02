Calciomercato Roma, non solo Zaniolo | Juve e Milan su un altro pupillo di Mou

Calciomercato Roma, non solo Zaniolo. Un altro big di Mou è corteggiato da due top italiane in vista della prossima estate.

La questione legata al numero 22 è stata commentata a più riprese nei giorni successivi alle dichiarazioni di Tiago Pinto, cui hanno fatto seguito quelle dello Special One e la contro-risposta del gm nei minuti immediatamente precedenti al fischio di inizio tra Roma e Genoa.

In seguito alla frase onesta quanto scontata di Tiago, si sono diffuse non poche voci circa il futuro dell’ex Inter, in scadenza fra due anni e, parrebbe, corteggiato da Milan e Juventus ma anche da plurimi club europei. Come riferitovi, le dichiarazioni arrivate nelle ultime 48ore parrebbero aver smorzato la preoccupazione ma ci sono tutti i presupposti per assistere ad una vera e propria telenovela a partire dal prossimo giugno. Non si escluda, inoltre, quanto emerso recentemente circa l’attenzione per un altro fedelissimo di Mou.

Calciomercato Roma, pressing su Ibanez: le ultime

Ci riferiamo a quanto riportato da CalciomercatoNews circa la vicenda Ibanez. Il numero è divenuto uno degli elementi più importanti dello scacchiere dello Special One, consolidandosi dopo la buona stagione fatta sotto l’egida di Fonseca e ritrovando sempre più fiducia dopo le difficoltà arrivate in seguito alla prestazione shock del derby ad inizio 2021.

Pur palesando qualche sbavatura, come quelle di San Siro nel pomeriggio dell’Epifania, Roger ha fin qui accumulato 32 presenze andando a segno 3 volte. Stando alla suddetta fonte, nonostante l’adeguamento contrattuale arrivato poco più di un mese fa, la prossima estate potrebbe essere corteggiato da Juventus e Milan, ambedue alla ricerca di un rinforzo difensivo.