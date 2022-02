Inter-Roma, big KO | Rischio forfait

Il giocatore è stato sostituito per un problema alla gamba e potrebbe saltare la sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia

Zero a zero, un solo punto, ma tante polemiche. Queste poche parole descrivono quello che è successo in Roma-Genoa, cominciata alle 15.00 allo Stadio Olimpico. La gara, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, ha visto i liguri strappare un punticino agli uomini di Mourinho. La partita, però, è stata tutt’altro che spettacolare, con ritmi alti, ma anche con un elevato numero di falli. Soprattutto da parte del Genoa. Il nuovo tecnico dei rossoblù, però, è stato bravo a preparare la gara in modo da spezzare frequentemente la trama giallorossa. Circa un fallo ogni quattro minuti da parte dei genoani, che hanno ricevuto solo due gialli e un rosso diretto. L’espulsione, poi, è arrivata non a causa di un fallo pericoloso, ma da ultimo uomo con Ostigaard che ha strangolato Afena-Gyan per fermarlo.

L’episodio più discusso, ovvero l’annullamento del gol di Nicolò Zaniolo a causa di un fallo di Abraham a inizio azione, ha portato all’espulsione del numero 22. L’attaccante, che ha preso il rosso dopo aver protestato con Abisso, dovrà saltare la prossima gara di Serie A del 13 febbraio. Quel giorno ci sarà il Sassuolo ad attendere Mourinho e compagni, che dovranno fare a meno dell’attaccante toscano. Martedì 8 febbraio, invece ci sono i quarti di finale della Coppa Italia con l’Inter. I nerazzurri potrebbero aver perso dei pezzi durante la sfida con il Milan.

LEGGI ANCHE: Mou su Zaniolo: “Ho parlato con Abisso. Ibra non lo avrebbe cacciato”

Inter-Roma, Perisic esce per un fastidio alla coscia con il Milan

Durante il derby di Milano tra Inter e Milan, al 70′ Ivan Perisic è stato sostituito da Federico Dimarco. Secondo il telecronista Pierluigi Pardo, l’esterno croato ha dovuto lasciare il campo a causa di un problema alla gamba. Secondo il giornalista di Dazn, infatti, l’ex Bayern Monaco avrebbe chiesto il cambio a causa di un fastidio al flessore. Un infortunio che potrebbe tenere Perisic out anche per la sfida di Coppa Italia. Inter-Roma, sarà in scena martedì 8 febbraio al San Siro e bisogna attendere aggiornamenti sulle condizioni dell’esterno.