Roma-Genoa, conta solo la vittoria | Mou mette Conte nel mirino

Alle 15 il calcio d’inizio di Roma-Genoa. Un match che l’allenatore giallorosso José Mourinho vuole vincere ad ogni costo.

Ancora un paio d’ore e l’attesa sarà finita. Dopo due settimane, la Roma sta per tornare in campo per la ventiquattresima giornata di Serie A. Una sfida che vedrà i giallorossi affrontare il Genoa, con l’obiettivo di conquistare altri tre punti pesanti nella corsa all’Europa. José Mourinho ha chiarito ieri che l’obiettivo della squadra è chiaramente la vittoria. Di fronte, però, la Roma troverà una squadra apparsa rivitalizzata dall’arrivo in panchina dell’allenatore tedesco Blessin.

Le motivazioni giallorosse, tuttavia, devono essere più forti della resistenza che i rossoblu cercheranno di opporre. Troppo importante continuare a vincere: per la classifica e per il morale, in una settimana che vedrà poi la Roma affrontare anche l’Inter nei quarti di finale di Coppa Italia. Una sfida contro il passato, per Mourinho, che però penserà ai nerazzurri solo a partire da questa sera. Adesso, l’obiettivo è solo uno: battere il Genoa.

Roma-Genoa, per Mou una sfida speciale | Conte nel mirino

L’allenatore giallorosso forse sarà anche un po’ emozionato, oggi, al momento del calcio d’inizio. La sfida che comincerà alle 15 allo Stadio Olimpico sarà infatti la sua centesima partita in Serie A. Una storia iniziata più di 14 anni fa con l’Inter e ripresa questa estate con l’arrivo sulla panchina della Roma. Ma per lo Special One la tripla cifra non è l’unica curiosità statistica che riguarda la partita di oggi. Nel mirino di Mou, infatti, anche un record detenuto da Antonio Conte.

Nelle partite disputate fin qui in Serie A, infatti, Mou ha ottenuto 61 vittorie, 21 pareggi e 17 sconfitte. Un ruolino di marcia invidiabile, che potrebbe essere migliorato oggi con il sessantaduesimo successo. Una vittoria che permetterebbe a Mourinho di eguagliare il record dell’attuale allenatore del Tottenham: solo Antonio Conte, infatti, è finora riuscito ad ottenere 62 vittorie nelle prime 100 partite allenate in Serie A.