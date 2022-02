Fallo su Sanchez, ma niente VAR | Divampa la furia romanista

Tifosi giallorossi su tutte le furie per ciò che è successo dopo il fallo nel derby di Milano, ma non nella gara tra Roma e Genoa

Tifosi della Roma su tutte le furie, e come dargli torto. I sostenitori giallorossi hanno protestato sui social a grande voce per quello che è successo in Inter-Milan. Nel pomeriggio si è giocata Roma-Genoa, con la Roma che ha trovato il gol vittoria a inizio recupero del secondo tempo. La rete di Nicolò Zaniolo, però è stata annullata a causa del VAR che ha richiamato l’arbitro Rosario Abisso. Il fischietto di Palermo, inizialmente, ha considerato regolare l’azione, ma poi ha dovuto revisionare i replay. Dopo l’on field review, il direttore di gara ha deciso di annullare il gol vittoria di Zaniolo a causa di un fallo di Abraham a inizio azione.

Una decisione che ha mandato su tutte le furie i tifosi della Roma che hanno visto cancellata la gioia della vittoria. Il sentimento è stato sicuramente quello di chi viene preso in giro, soprattutto alla luce di ciò che è successo nella gara successiva. Inter-Milan, infatti, è stata la prima gara in programma subito dopo quella della Roma. A far discutere non tanto una decisione arbitrale, quanto la dichiarazione di Luca Marelli ai microfoni di Dazn. Questa c’è stata dopo il primo gol del Milan, arrivato al 72′ per mano, o meglio piede, di Giroud che poi ha siglato la doppietta personale.

Fallo Sanchez: “Il VAR non può intervenire” e i tifosi della Roma insorgono

L’ex arbitro di Serie A Luca Marelli, ora collaboratore di Dazn, è intervenuto durante Inter-Milan per parlare proprio del primo gol di Oliveir Giroud. Al 72′ il francese ha pareggiato per il Milan trafiggendo Handanovic. All’inizio dell’azione, però, c’è stato un contatto molto dubbio su Alexis Sanchez che avrebbe potuto far annullare tutto. Per fare chiarezza sulla situazione è intervenuto Marelli che ha scioccato i tifosi della Roma. “Sul contatto la valutazione spetta all’arbitro. Il VAR non può intervenire“. Una frase dal sapore di presa in giro visto quello che è successo in Roma-Genoa. Ai giallorossi, infatti, è stato annullato il gol vittoria di Zaniolo proprio per un contatto giudicato, inizialmente, regolare da Abisso.

Per questo motivo sui social è scoppiata la polemica con i tifosi della Roma che hanno mostrato tutta la loro rabbia. “Questo accade sempre. Tranne quando gioca la Roma“. Così un supporter giallorosso ha commentato la frase di Marelli che ha spiegato la regola di gioco. “Dateci spiegazioni!“, scrive un altro tifoso della Roma arrabbiato per l’evidente applicazione della regola. Infine, un altro incalza: “Gol del Milan, fallo di Giroud su Sanchez. Annullato secondo voi? Neanche per sogno“.