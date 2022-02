VOTI Roma-Genoa | Due flop pesanti, VAR disastroso

Roma-Genoa, si è concluso sul risultato di 0-0 la gara tra i giallorossi e i lagunari. Queste le nostre valutazioni

Dopo la sosta, la rosa di Mourinho ha inaugurato la ripresa di uno spezzone di campionato destinato a poter impattare in modo quasi definitivo sugli esiti finali di questo campionato.

Dopo aver concluso una campagna acquisti in modo pressoché felice, Zaniolo e colleghi avevano già trovato due vittorie contro Cagliari ed Empoli. Già alla vigilia, la gara non si presentava come semplicissima, essendo il Genoa chiamato a invertire l’infausto trend di inizio stagione ed essendosi i rossoblù distinti per una campagna acquisti a dir poco importante.

La gara di andata, come ricorderete, fu anch’essa contraddistinta da non poche ostilità, legate a quell’entusiasmo, poco dopo smorzatosi, per l’approdo di mister Shevchenko. Decisiva, in quell’occasione, la doppietta dell’esordiente Felix Afena-Gyan.

Voti Roma-Genoa, due insufficienze gravi tra i giallorossi

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 6.5, Ibanez 6; Karsdorp 5 (dal 71′ Veretout 5) , Sergio Oliveira 6 (Dal 57 ‘Felix Afena-Gyan 6), Cristante 3.5, Mkhitaryan 6, Maitland-Niles 4 (Dal 57’ El-Shaarawy 6); Abraham 5, Zaniolo 6. All.: Mourinho