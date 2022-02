Sassuolo-Roma, non solo Zaniolo | Altra assenza UFFICIALE

Sassuolo-Roma, è ufficiale: non ci sarà in campo il prossimo 13 febbraio al Mapei Stadium.

La ripresa della squadra di Mourinho non è stata delle migliori. Dopo aver trovato una discreta continuità in seguito al doppio scacco con Milan e Juventus, Zaniolo e colleghi hanno ieri vissuto l’ennesima battuta d’arresto della propria stagione, pareggiando davanti ai propri tifosi in occasione della gara con il Genoa.

Come ormai noto a tutti, lo 0-0 di ieri, sabato 5 febbraio, ha avuto un sapore a dir poco beffardo, se si considera che da una possibile situazione di vantaggio al 90esimo, si è passati al chiudere il match in parità e con l’espulsione proprio dell’autore di un gol che sembrava destinato ad essere decisivo e, forse, a poter mettere a tacere diverse voci susseguitesi in questi giorni.

Ci riferiamo chiaramente a Nicolò Zaniolo, protagonista di una partita discreta ma non brillante che tutt’altra piega avrebbe potuto prendere in caso di convalida della bella rete segnata, cui ha fatto seguito l’emblematica quanto romantica sotto la Curva Sud, seguita dalla delusione legata allo scenario su descritto.

Una sorta di deja-vù, vissuto poco più di un mese fa in occasione di Roma-Juventus quando all’unisona corsa sotto il settore più caldo dello stadio dopo il gol di Pellegrini ha fatto seguito la rimonta con sorpasso shock in pochissimi minuti. Senza pensare troppo al passato, serve adesso ripartire con il piede giusto e affrontare nel migliore dei modi un ciclo di gare tutt’altro che scontato.

Sassuolo-Roma, assenza pesante per Dionisi: Raspadori salta la gara

Si partirà martedì 8 febbraio in casa dell’Inter per la gara secca valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Il 13 febbraio, poi, i giallorossi voleranno a Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo di Dionisi, battuto all’andata per un gol al fotofinish di El-Shaarawy, per fortuna non strozzato da alcuna ingerenza del Var.

Al Mapei Stadium, oltre che a Zaniolo, non ci sarà sicuramente Giacomo Raspadori, importante quanto interessante talento neroverde classe 2000, finito nel mirino di plurime squadre italiane e non per la crescita palesata nell’ultimo anno. Il numero 18 ha rimediato sul finire del primo tempo della gara in casa della Sampdoria un pesante cartellino giallo che, essendo già diffidato, impedirà lui di prendere parte alla prossima partita.