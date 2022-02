Calciomercato Roma, muro del club | Triplo “no” e rischio scadenza

In casa Roma rimangono diverse le idee di calciomercato in vista della sessione estiva: su un possibile obiettivo arrivano importanti novità.

Il calciomercato invernale ha portato a José Mourinho due rinforzi. Due arrivi che l’allenatore portoghese chiedeva da tempo, in posizioni in cui l’arrivo di nuovi elementi era particolarmente urgente. Da una parte, la necessità di rinforzare le corsie laterali: con Karsdorp unico proprietario della fascia destra e i tempi incerti del recupero di Spinazzola sul fronte opposto, l’arrivo di Maitland-Niles era, per lo Special One, una priorità assoluta.

Accanto all’esterno, Mourinho reclamava da tempo l’arrivo di un uomo di spessore e personalità in mezzo al campo. Per la verità l’acquisto di un centrocampista con queste caratteristiche era stata la prima richiesta avanzata dall’allenatore portoghese dopo il suo arrivo nella Capitale. Il calciomercato estivo, però, aveva portato la società a fare altre scelte, rimandando l’acquisto di un mediano.

Calciomercato Roma, triplo no | La situazione

Con l’apertura del calciomercato invernale, il General Manager Tiago Pinto è riuscito ad accontentare Mourinho, garantendo al tecnico l’arrivo di un giocatore importante come Sergio Oliveira. Ciò nonostante, fino all’ultimo giorno della sessione si sono susseguite voci ed indiscrezioni sui possibili tentativi del club giallorosso di piazzare un colpo last minute. Un affare che non si è concretizzato, come noto. Ma il fatto stesso che queste voci fossero tanto insistenti dimostra come la Roma abbia ancora in programma di rinforzare la propria rosa, in particolare in mezzo al campo.

E allora attenzione ai nomi noti, già circolati nelle scorse settimane. Tra loro anche Douglas Luiz, pallino del club giallorosso e in scadenza di contratto nel 2023 con l’Aston Villa. Strapparlo al club di Birmingham, però, sarà tutt’altro che semplice: secondo quanto riporta il Daily Mail, nella sessione di calciomercato da poco conclusa l’Aston Villa avrebbe rifiutato ben 3 offerte arrivate per il centrocampista brasiliano. Tra queste, anche una proposta da 35 milioni di euro fatta pervenire dal Tottenham. Tra i club interessati, anche l’Arsenal. Insomma: nonostante la scadenza di contratto si avvicini, l’Aston Villa punta su Douglas Luiz e non sembra intenzionato a fare sconti.