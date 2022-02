Inter-Roma, ufficiale: arbitra Di Bello | Lunga striscia senza vittorie

Inter-Roma, ufficiale: il direttore di gara sarà Di Bello della sezione di Brindisi. Gli ultimi precedenti con il fischietto pugliese

Ufficiale la designazione. C’è l’arbitro che domani sera dirigerà la gara tra Inter e Roma valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Una gara difficile non solo per le polemiche che ci sono state nell’ultimo turno di Serie A sia in casa giallorossa che in quella nerazzurra. Ma almeno si spera che questa volta il direttore di gara non possa incidere sul risultato finale.

Insomma, sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi a fischiare. Il match a San Siro è in programma domani, martedì 8 febbraio, con inizio alle 21. Gli assistenti saranno Galetto e Vecchi, il quarto uomo sarà Gariglio. Al Var invece è stato designato Pairetto, l’Avar invece sarà Preti.

LEGGI ANCHE: Roma-Genoa, sentenza clamorosa: “Abisso non può fare l’aribtro”

Inter-Roma, i precedenti con Di Bello

I precedenti non lasciano ben sperare. Una lunga striscia senza vittorie per la Roma con l’arbitro brindisino. Di Bello, inoltre, ha diretto la gara di campionato Roma-Inter lo scorso dicembre, quando i nerazzurri hanno espugnato l’Olimpico. Questo è l’unico precedente in stagione con la squadra di Mourinho. In generale la Roma è stata diretta 23 volte dal direttore di gara pugliese.

Come detto però la striscia negativa è lunga: l’ultima vittoria è contro il Cagliari in trasferta. Da quel momento in poi, in altri 6 incroci, nessuna vittoria giallorossa. Anzi, sono arrivate delle pesanti sconfitte soprattutto contro Atalanta e Napoli in trasferta. In poche parole, speriamo, è arrivato il momento d’invertire la rotta con Di Bello. Ma soprattutto si spera che la gara possa filare liscia senza grossi problemi.