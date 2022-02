Roma-Genoa, sentenza clamorosa: “Abisso non può fare l’aribtro”

Il fischietto di Palermo ha annullato il gol vittoria a Zaniolo nel finale di Roma-Genoa prima di averlo espulso per proteste

Sono passati due giorni, ma la polemica ancora non accenna a placarsi. Il finale di Roma-Genoa, che ha infiammato il fine settimana, sembra avere ancora i suoi strascichi. L’episodio che ha scatenato tutto è stato il gol annullato da Rosario Abisso a Nicolò Zaniolo al 90′. Sul finale di una gara molto frustrante, nervosa e piena di falli, soprattutto da parte del Genoa che chiude con più di 20 infrazioni, il numero 22 giallorosso ha trovato il gol vittoria. Dopo una grande esultanza sotto la curva, l’arbitro viene richiamato da Nasca al Var e decide ci annullare.

Dall’On Field Review si può vedere come Abraham pesti il piede di Vasquez, intervenuto con una spaccata disperata pur di allontanare il pallone dal numero 9. La decisione di Abisso ha scatenato le polemiche dei tifosi e soprattutto di José Mourinho che in conferenza stampa ha mostrato tutta la sua rabbia. ” Siamo piccoli agli occhi del potere”, così lo Special One ha commentato a fine partita l’ennesimo torto arbitrale subito dalla Roma che ora, sembra essere sempre più convinta di essere penalizzata.

LEGGI ANCHE: Dal derby alla Juve, ecco il dossier degli errori arbitrali contro la Roma

Roma-Genoa, l’ex arbitro Casarin è sicuro: “Abisso non può fare l’arbitro”

Una delle prime interpretazioni della decisione di Abisso è arrivata durante Inter-Milan. Al 72′ Giroud trova la rete dopo aver atterrato Sanchez con una spallata. Luca Marelli, ex arbitro e commentatore di Dazn, afferma che il gol non è da annullare dato che quello con il nerazzurro è un episodio decisionale su cui il Var non può intervenire. Un altro arbitro ad aver commentato l’episodio è Paolo Casarin che ha parlato al Corriere della Sera. L’ex direttore di gara ha affermato: “L’episodio di Roma-Genoa è più complesso. Abisso inizialmente conferma, poi dopo i festeggiamenti viene richiamato al Var“. Poi Casarin continua: “Al monitor, dopo minuti di incertezza, vede finalmente Vasquez allontanare il pallone e Abraham, in ritardo, gli pesta il piede. Dalla tv non emerge l’intensità del contrasto“. Infine, l’ex arbitro conclude: “Abisso ora non può fare l’arbitro: deve accettare la sentenza tecnologica che non misura. Dopo i rigorini imposti arriveranno i pestoncini?“.