Classifica soldi spesi sul calciomercato, la posizione della Roma

Classifica soldi spesi sul calciomercato: ecco qual è la posizione della Roma. Il calcolo del Cies che prende in considerazione gli ultimi dieci anni

Il calciomercato, si sa, è qualcosa che stuzzica e anche molto la passione dei tifosi e che costringe i dirigenti a notti insonni, a telefoni bollenti, a trattative estenuanti e altre che si chiudono così, senza discutere più di tanto. Diciamo che per chi lo deve fare, il calciomercato, non è sicuramente il massimo.

Bene, ma quanto ha speso la Roma nel corso di questi anni? E soprattutto qual è la posizione della società giallorossa? Un prospetto lo ha fatto il Cies, che ha preso in considerazione gli ultimi dieci anni di trasferimenti, tirando un resoconto di entrate e uscite e soprattutto il bilancio totale. Alla Roma poteva andare sicuramente meglio, ma anche peggio a dire il vero. Perché ci sono squadre che hanno speso davvero un’enormità e che non hanno vinto nulla.

LEGGI ANCHE: Inter-Roma, ufficiale: arbitra Di Bello | Lunga striscia senza vittorie

Classifica calciomercato, la posizione della Roma

Negli ultimi dieci anni la Roma ha speso sul mercato oltre un miliardo di euro. Un miliardo e 200 mila euro per la precisione. Nei top 5 campionati europei la società giallorossa occupa il venticinquesimo posto in classifica. Nel corso di questi anni, gli introiti dalle trattative, hanno toccato 874 milioni di euro: il saldo in generale parla di una perdita di 128 milioni di euro. Questo è il quadro generale della squadra che adesso è amministrata dai Friedkin.

Andando a vedere in generale la classifica, la società che ha speso di più è il Manchester United. Subito dietro il Manchester City. Il podio è chiuso dal Psg. In Italia la prima è la Juventus, che occupa il sesto posto in classifica di questa speciale graduatoria. Alle spalle dei bianconeri c’è il Milan. Prima della Roma, in Serie A, ci sono anche Inter (posizione numero 11) e Napoli (20).