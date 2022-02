Su twitter impazza #zanioloeducato | Tifosi della Roma tra rabbia e ironia

Non si fermano le polemiche dopo la partita di sabato tra Roma e Genoa. Sui social impazza l’hashtag #Zanioloeducato.

Oltre al danno, la beffa. E’ così che si potrebbe sintetizzare il finale di partita, amarissimo per la Roma, di sabato pomeriggio. Dopo un match difficile, e per la verità per larghi tratti affrontato sottotono dai giallorossi, il lampo di Nicolò Zaniolo aveva fatto esplodere l’Olimpico. Una gioia potentissima, una felicità dovuta a 3 punti che sembravano ormai certi e al finale splendido del giocatore più discusso della settimana.

Dopo giorni di voci e indiscrezioni su un suo futuro lontano da Roma, infatti, Zaniolo con quella giocata di cattiveria, classe e voglia, aveva chiuso ogni discorso. La gioia sotto la curva, in un abbraccio ideale con tutto il popolo giallorosso. Poi, l’intervento del VAR. I minuti, lunghissimi, in attesa di una decisione e la doccia fredda: niente gol, il fallo di Abraham nello sviluppo dell’azione cancella il numero di Nicolò. E la beffa finale, con l’arbitro Abisso che espelle il numero 22 per proteste.

Roma, sui social impazza #Zanioloeducato | I migliori tweet

Un episodio come se ne vedono tanti, ogni domenica, in Serie A. Ma sul quale il direttore di gara ha deciso di non soprassedere. E al quale hanno fatto seguito ancora commenti e critiche a Zaniolo, tra le quali quelle della c.t. della Nazionale italiana femminile Milena Bertolini. Secondo Bertolini, Zaniolo avrebbe bisogno di essere “educato”. Parole che non sono sfuggite al tifo romanista, che ha fatto volare su Twitter l’hashtag #Zanioloeducato. Tantissimi i tweet che, in modo a volte ironico e a volte polemico, hanno affrontato la situazione.

C’è chi cerca di parafrasare la frase che è costata a Zaniolo l’espulsione:

“Perdindirindina, direttore di gara! Sta facendo un uso fallace del suo strumento sibilante.”#zanioloeducato pic.twitter.com/UVlUPE7wMO — Lorenzo (@Lore_QX) February 7, 2022

E chi cita recenti episodi che hanno riguardato altre squadre, con proteste ben più vibranti:

“Perdindirindina, direttore di gara! Sta facendo un uso fallace del suo strumento sibilante.”#zanioloeducato pic.twitter.com/UVlUPE7wMO — Lorenzo (@Lore_QX) February 7, 2022

Non mancano i riferimenti a una delle più celebri proteste della storia recente del nostro calcio:

Zaniolo, se un arbitro ti ha fatto un torto, dici che ha un bidone dell’immondizia al posto del cuore e che potrebbe bersi frutti in tribuna la prossima volta! DEVI ESSERE EDUCATO!@milebertolini@mlollobrigida#Zanioloeducato pic.twitter.com/1nVAcNvUvd — Eupalla (@eupalla_) February 7, 2022

Immancabili i riferimenti, ancora una volta ironici, al trattamento che le difese avversarie riservano al 22 giallorosso: