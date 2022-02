Calciomercato Roma, il giocatore è stato accostato anche ai giallorossi. Ma un club spagnolo sembra aver messo la freccia. Pinto lo molla

Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno in questo momento dove le trattative sono chiuse e dove si comincia soprattutto anche a programmare la prossima stagione. In casa Roma, come si sa, terrà sempre banco la questione centrocampista. Uno è arrivato a gennaio, un altro servirà la prossima stagione.

Anche perché sono diversi gli elementi che in questo momento compongono il reparto centrale della Roma che saluteranno. Diawara sicuro, poi c’è sempre il rischio che Veretout possa essere ceduto. E, ovviamente, anche qualche giovane potrebbe salutare la compagnia. Insomma, ci sarà una mezza rivoluzione. I nomi che circolano sono tanti: da Xhaka a Kamara, passando anche per Herrera.

Calciomercato Roma, sfuma Herrera?

Sì, il centrocampista del Psg è stato accostato anche a gennaio tra i papabili: lascerà sicuramente il club francese alla fine della stagione, su questo non ci sono dubbi, anche perché Leonardo è costretto a vendere. E Mourinho lo aveva inserito in quella speciale lista consegnata a Pinto poco più di un mese fa che poi ha visto l’arrivo di Sergio Oliveira. Il centrocampista però, in questo momento, secondo quanto riportato da El Nacional, sarebbe vicino come non mai al ritorno a casa. Marcelino, allenatore dell’Athletic Bilbao, lo avrebbe espressamente richiesto al club.

Herrera ha un contratto in scadenza con il Psg nel 2024. Ma il costo del cartellino non dovrebbe essere in nessun modo un problema, visto che potrebbe andare via a prezzo di saldo. Ma la sensazione in questo momento è che Pinto abbia mollato un poco la presa dopo aver portato a Trigoria l’esperienza e il carattere di Sergio Oliveira.