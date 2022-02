Calciomercato Roma, sedotto e abbandonato | Via libera Pinto

Calciomercato Roma, sedotto e abbandonato: dall’Inghilterra danno il via libera a Pinto per la prossima stagione. Lo United si è defilato

Sedotto e abbandonato. Sì, sarebbe proprio il caso di dire in questo modo. Almeno stando alle notizie che in questo momento arrivano dall’Inghilterra e che praticamente danno il via libera a Tiago Pinto per la prossima stagione. Perché un centrocampista il genera manager lo dovrà prendere. E ci sono altri nomi oltre Xhaka.

Il profilo che già a gennaio girava dalle parti di Trigoria è quello di Kamara: centrocampista del Marsiglia che si libera a parametro zero la prossima estate e sul quale la Roma ci ha messo gli occhi da un poco di tempo. Ci ha provato nelle scorse settimane Pinto, cercando anche di sfruttare i rapporti che ci sono tra i due club. Ma il francese ha temporeggiato, sperando forse in una chiamata dalla Premier League, soprattutto da quel Manchester United che ci ha fatto un sondaggio. Ma a quanto pare, i Red Devils, lo hanno messo adesso come alternativa nelle gerarchie.

Calciomercato Roma, via libera Pinto

Rangnick infatti come obiettivo principe avrebbe in mente Rice, e il classe 1999 francese sarebbe solamente un’alternativa. Quindi: una delle squadre maggiormente interessate a Kamara si sarebbe tirata fuori dal possibile colpo, aprendo la porta all’occasione che Pinto cercava da un po’ di tempo e che potrebbe andare in porto nei prossimi mesi. Ovviamente, parlando di un calciatore che potrebbe arrivare senza sborsare nemmeno un euro, serve un colpo di coda di chi gestisce le operazione di mercato dentro la Roma. E per colpo di coda intendiamo un’operazione veloce, una giocata d’anticipo – magari presentando un progetto importante e sfruttando lo Special One come “garanzia” – per bruciare la concorrenza.