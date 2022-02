Roma, squalifica Zaniolo | La decisione della FIGC

In giornata è attesa la decisione del giudice sportivo sulla squalifica di Nicolò Zaniolo. Ecco le ultime novità sul caso.

Questa sera, alle ore 21, la Roma scenderà in campo a San Siro per sfidare l’Inter nei quarti di finale di Coppa Italia. Un appuntamento importante, visto che in palio c’è l’accesso diretto alle semifinali di una competizione che in casa giallorossa è particolarmente sentita. Andare avanti, eliminando per giunta la capolista di Serie A, rappresenterebbe un passaggio importante nella stagione giallorossa e aiuterebbe a smaltire la delusione del pareggio di sabato contro il Genoa.

La sfida contro i liguri ha lasciato l’amaro in bocca. Per il risultato finale, con un pareggio che delude l’ambiente, ma soprattutto per l’andamento delle ultime, decisive battute del match. L’annullamento del gol di Zaniolo ha strozzato l’urlo di gioia giallorosso, influito sull’esito finale della partita e senza dubbio innervosito l’ambiente. La stessa espulsione del numero 22 giallorosso, arrivata come una sorta di beffa finale, dimostra quanta tensione ci fosse negli ultimi minuti di partita.

Squalifica Zaniolo, attesa per la decisione del giudice sportivo

Un rosso pesante, il secondo in stagione per Nicolò, che costringerà Mourinho a rinunciare al numero 22 come minimo nella prossima sfida, quella che vedrà la Roma affrontare il Sassuolo in trasferta. In linea teorica, non si può escludere che lo stop a Zaniolo riguardi più di una partita, visto che l’attaccante è stato espulso con un cartellino rosso diretto. C’è grande attesa, quindi, attorno alla decisione del giudice sportivo, prevista per la giornata di oggi.

Secondo quanto riporta il giornalista Alessandro Austini, decisivo sarà il referto redatto dal direttore di gara Abisso a fine partita. Il giornalista spiega che gli ispettori FIGC presenti a bordo campo non hanno inoltrato alcuna segnalazione in merito all’episodio che ha portato all’espulsione di Zaniolo. Questo significa che la decisione del giudice sportivo dipenderà in toto da quanto riportato da Abisso nel referto.