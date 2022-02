Non si interrompe il pressing della Juventus per arrivare a Nicolò Zaniolo. Intanto la Roma prende posizione e difende il giocatore.

Nicolò Zaniolo rimane al centro del mondo giallorosso. La partita contro il Genoa, nel bene e nel male, lo ha dimostrato ancora una volta. Arrivato al match dopo giorni di voci ed indiscrezioni sul suo futuro, Nicolò aveva trovato negli ultimi minuti il guizzo per regalare 3 punti alla squadra, con una giocata da campione. Sappiamo come sono andate le cose, ma di quella gioia collettiva qualcosa, inevitabilmente, rimane. Qualcosa che il Var non sarà mai in grado di cancellare.

L’affetto dell’Olimpico per il suo numero 22, ricambiato con quella corsa sotto la curva nel momento in cui la partita sembrava vinta. Un abbraccio che per qualche decina di secondi ha unito tutto il popolo romanista a Nicolò e che è servito ad ammutolire le voci di chi già cominciava a trattare Zaniolo come un ex giocatore giallorosso. Il finale beffa, con l’espulsione a ferire ancora di più il giocatore, ha poi portato altre conseguenze ed altre polemiche.

Calciomercato Roma, la Juve insiste | Il club protegge Zaniolo

Le parole della c.t. della Nazionale femminile Milena Bertolini sono arrivate come benzina sul fuoco. Una critica apparsa eccessiva e fuori luogo, nei confronti del numero 22, che la c.t. ha poi cercato di spiegare meglio e rettificare. Intanto, però, Zaniolo rimane al centro del dibattito. Un po’ per via delle polemiche, un po’ perché la Juve continua a tenerlo nel mirino, considerandolo uno dei principali obiettivi per la prossima campagna acquisti estiva.

Il pressing bianconero, riporta oggi Il Corriere dello Sport, non accenna a placarsi. Anzi, il club torinese avrebbe già cercato di riallacciare i contatti con la Roma per avviare il discorso relativo al numero 22. Intanto la Roma prende posizione: e se si schiera apertamente dalla parte di Zaniolo nella polemica con Bertolini e sulle questioni arbitrali, rimanda al futuro le valutazioni di mercato, che verranno fatte più avanti, quando la stagione sarà conclusa. La Roma considera Nicolò un patrimonio importante, un giocatore su cui costruire il futuro del club. E’ pur vero, però, che di fronte a un’offerta da capogiro non si potrebbe evitare di prendere in considerazione l’ipotesi di un addio.