Inter-Roma, Mou ne cambia due | Le probabili formazioni dei quotidiani

Questa sera Inter e Roma si sfideranno a San Siro per i quarti di finale di Coppa Italia. Vediamo le probabili formazioni secondo i quotidiani in edicola.

Vincere per proseguire il cammino in Coppa Italia e mantenere viva l’ambizione di vincere un trofeo al primo anno sulla panchina giallorossa. Così si potrebbe sintetizzare il pensiero di José Mourinho a poche ore dalla sfida che questa sera vedrà la Roma affrontare l’Inter nei quarti di finale di Coppa Italia. Un obiettivo che, insieme alla Conference League, è tenuto in grandissima considerazione da tutto l’ambiente giallorosso.

Per questo la Roma è partita ieri alla volta di Milano con l’intenzione di fare bene e magari approfittare dell’eventuale contraccolpo che l’Inter potrebbe aver subito dopo la sconfitta nel derby di sabato. Un match ricco di storia e di precedenti importanti, quello tra i giallorossi ed i nerazzurri, che quest’anno si arricchisce con la presenza di José Mourinho. Il portoghese tornerà nello stadio che per due anni è stato suo, e nel quale ha vinto tutto.

Inter-Roma, le scelte di Mourinho | Le probabili formazioni

Per i ricordi e gli aspetti romantici, però, ci sarà inevitabilmente poco spazio. Lo Special One sa bene che eliminare l’Inter rappresenterebbe un passaggio cruciale nella stagione giallorossa. Sarà interessante vedere anche come i due allenatori sceglieranno di mandare in campo le rispettive squadre. Il calendario è fitto di impegni e la stagione sta entrando nella fase cruciale; eppure nessuno dei due tecnici sembra intenzionato a concedere troppo al turn over. In casa Roma, sembrano probabili le presenze dal primo minuto di Veretout e Vina, pronti a sostituire Cristante e Maitland-Niles. Panchina per il Capitano Lorenzo Pellegrini, pronto a subentrare a gara in corso. Vediamo insieme le probabili scelte di José Mourinho secondo i quotidiani oggi in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Oliveira, Vina; Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-1-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Oliveira, Vina; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham.

TUTTOSPORT (3-5-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Oliveira, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham.

IL TEMPO (3-4-1-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Vina; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham.

IL MESSAGGERO (3-5-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Oliveira, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham.