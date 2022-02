Inter-Roma, formazioni UFFICIALI: le scelte di Inzaghi e Mourinho

Inter-Roma, dopo le tante chiacchiere degli ultimi giorni, il responso passa finalmente al terreno di gioco. Queste le scelte ufficiali di Inzaghi e Mourinho.

Sono stati giorni non poco tribolati quelli all’ombra di Duomo e Colosseo. I nerazzurri hanno perso il derby contro il Milan in seguito ad una prestazione attenta e di dominio nei primi 60 minuti, non bastati per evitare la doppietta decisiva di Giroud. In casa capitolina, come ormai sapete tutti, sono state plurime invece le chiacchiere catalizzate dalla vicenda Zaniolo e non solo.

Il mese di gennaio sembrava essersi aperto nel migliore dei modi per la società dei Friedkin, distintasi per un operato di mercato celere quanto intelligente. Gli entusiasmi, corroborati da un tris di vittorie in grado di mettere alle spalle gli scacchi con Milan e Juventus, avevano aiutato ulteriormente a sanare il morale di una piazza che non diverse difficoltà ha fin qui vissuto.

Le grandi operazioni della Juventus, unitamente alle parole a fine campagna acquisti di Tiago Pinto hanno però catalizzato plurime discussioni che hanno poi raggiunto l’acme in seguito alle polemiche di Roma-Genoa e all’opinabile operato di Zaniolo, finito ulteriormente sotto accusa. In poche ore si sono diffuse le voci di chi, come Cassano e Adani, hanno demolito il numero 22, analizzando poi anche l’operato dello Special One fin qui, esaminato anche da Enrico Camelio.

Entrambe le rose, insomma, non arrivano nelle migliori condizioni a questa sfida che potrebbe avere un impatto importante sul futuro della stagione. Ambedue hanno però la possibilità di archiviare la brutta parentesi vissuta, sfidandosi per almeno 90 minuti in una gara che potrebbe acuire o guarire quasi definitivamente le ferite fin qui rimediate.

Inter-Roma, le scelte ufficiali di Inzaghi e Mourinho

Il responso spetta al campo, come detto all’inizio. Molto dipenderà, al di là dei singoli eventi, anche dalla sfida a scacchi tra le pedine tra il portoghese e l’ex Lazio. Questi gli scacchieri ufficiali ponderati dai due.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Sanchez

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Oliveira, Vina; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham