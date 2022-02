Inter-Roma, “San Siro” in tripudio per Mou: la reazione dello Special One

Inter-Roma, l’omaggio di San Siro a José Mourinho: la reazione del tecnico lusitano è tutto un programma. Cosa è successo.

Inter-Roma non è mai una partita speciale per…lo Special One. José Mourinho ritorna in quella che è stata la sua casa per tanti anni conditi da trionfi nazionali ed internazionali, e “San Siro” lo ha accolto con giubilo.

Magliette, cori e un striscione emblematico: “Bentornato a casa José”. Nella lettura delle formazioni, quando lo speaker ha annunciato il nome del tecnico lusitano si sono levati urla e cori: il popolo nerazzurro non dimentica il grande ex, a cui è legato ormai da un rapporto inscindibile, che neanche il tempo ha contribuito a minare. Del resto, la vittoria del Triplete è incastonata nei cuori della torcida della Beneamata in maniera indelebile, con lo stesso Mourinho che non ha mai nascosto di essere ancora legato affettivamente alla sua ex squadra.

Inter-Roma, l’accoglienza di San Siro per Mourinho

Al pubblico che lo acclamava, Mourinho, visibilmente commosso, ha risposto in maniera calorosa, con baci e gesti affettuosi, in momenti sicuramente che sono andati oltre la mera sportiva. Tutto, però, si è “sgonfiato” naturalmente al momento del fischio d’inizio di una gara che vede attualmente i nerazzurri condurre le operazioni per 1-0, in virtù della rete messa a segno da Edin Dzeko, abile a sfruttare un’indecisione della retroguardia giallorossa e freddare Rui Patricio.