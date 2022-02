Roma, caos arbitri: lo striscione polemico della Curva Sud sotto la sede della FIGC

Roma, lo striscione della Curva Sud apparsa sotto la sede della FIGC: i tifosi dicono basta. Cosa sta succedendo.

La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Le decisioni nel finale dell’arbitro Abisso, che ha deciso prima – con l’ausilio del Var – di annullare la rete di Zaniolo, e poi di espellere l’esterno italiano, hanno fomentato l’opinione pubblica.

Tifosi che, ovviamente, non hanno digerito il trattamento arbitrale, per delle decisioni dubbie che si starebbero protraendo da tanto, troppo tempo. “Siamo piccolini” al cospetto del potere, ha tuonato Mou. E nei confronti di quel potere, la Curva Sud ha lanciato un segnale chiaro, inequivocabile. Lo striscione di protesta apparso sotto la sede della FIGC è inequivocabile: “Il regolamento è uguale per tutti, ma non tutti siamo uguali davanti al regolamento. Ora basta, pagliacci” è più di una sentenza.

🔴 La #CurvaSud protesta sotto la sede della Figc. Striscione del gruppo Roma: “Il regolamento è uguale per tutti ma non tutti siamo uguali davanti al regolamento. Ora basta, pagliacci”. ➡️ https://t.co/Ga3axPuRZp#ASRoma #SerieA pic.twitter.com/Zjsncd78bp — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) February 7, 2022

Leggi anche –> Calciomercato Roma, giallorosso dimenticato | Ci pensa Conte

Roma, striscione della Curva Sud sotto la sede della FIGC

I tifosi invocano chiarezza al cospetto di quel regolamento il cui funzionamento, sovente, non è compreso neanche da chi dovrebbe farlo applicare. E così, tra decisioni inconcepibili, ausilio della Var scriteriati, errori arbitrali mastodontici che s verificano puntualmente sotto lo sguardo attento di tifosi ormai sconcertati, la prima mossa la fa la Curva Sud. Striscione che si commenta da solo, e che non lascia adito ad interpretazioni: il mondo giallorosso dice basta.