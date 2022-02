La Roma è attesa dal big match in casa dell’Inter, valido per i quarti di Coppa Italia. Si anticipa un nuovo scenario in vista del calciomercato estivo.

Doma sera la Roma di Mourinho farà visita all’Inter, in palio l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. In attesa del prossimo big match in casa giallorossa si guarda anche al calciomercato estivo. L’obiettivo non è più il giallorosso, ormai completamente dimenticato. E’ pronto Antonio Conte a sfruttare l’assist, ecco lo scenario in vista della sessione di mercato estiva.

Vigilia di un big match importantissimo in casa Roma. Domani sera i giallorossi faranno visita all’Inter, in palio l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. Josè Mourinho, grande ex di giornata, è chiamato ad una grande prova per battere i nerazzurri. La missione è chiara, vincere il big match per dimenticare il prima possibile quanto successo sabato pomeriggio allo stadio Olimpico. Il pareggio a reti bianche contro il Genoa ha lasciato tanta amarezza negli umori dei giallorossi, conquistare le semifinali di Coppa Italia potrebbe dare una grande iniezione di fiducia. Nel frattempo, in attesa del big match, c’è uno scenario di calciomercato che coinvolge direttamente Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, giallorosso dimenticato | Ci pensa Conte

Nuovo scenario di mercato che vede il Valencia andare a caccia di rinforzi per il centrocampo. Gli spagnoli in questa sessione invernale sembarvano ad un passo dall’ingaggio di Amadou Diawara. Trattativa sfumata, con buona pace di Tiago Pinto che era in cerca di acquirenti per il centrocampista ex Napoli e Bologna. Addio sfumato ed ora gli spagnoli sembrano guardare con insistenza in Premier League, come riportato nelle scorse ore dal sito spagnolo Elgoldigital.com . Il club iberico ha messo nel mirino il centrocampista del Tottenham, Harry Winks. Secondo quanto riportato dal portale di mercato spagnolo il club ha già avviato i contatti per strapparlo al Tottenham di Antonio Conte, l’affare si potrebbe chiudere sulla base di 15 milioni di euro.