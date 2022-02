Alla vigilia di Inter-Roma arrivano le parole dell’agente di Zaniolo. Il giallorosso è finito sotto assedio dopo l’espulsione contro il Genoa.

Nuovo capitolo nella querelle Zaniolo-Bertolini. L’attacco sferrato dal ct dell’Italia Femminile contro il numero 22 della Roma non è andato giù a tanti. Ora arrivano anche le parole di Claudio Vigorelli, agente del talento giallorosso. Ecco cosa pensa di quanto detto ieri sera in diretta tv dal commissario tecnico dell’Italia Femminile.

Non si spegne la polemica intorno alle parole dell’allenatrice della selezione femminile dell’Italia, Milena Bertolini. Nella serata di ieri, in diretta su Rai 2, il ct azzurro è finita al centro delle polemiche per il suo annuncio su Nicolò Zaniolo. Le parole incriminate, che hanno scatenato i supporters della Roma: “Zaniolo va educato, ultimamente ha difficoltà.“ Immediata la risposta dei tifosi, scatenati sul web da ieri sera, l’allenatrice è apparsa sicuramente poco lucida nella sua analisi. Il rosso comminato al numero 22, reo di aver protestato accesamente contro Abisso, è il frutto di una gara che aveva raggiunto l’apice della tensione proprio con Zaniolo come protagonista. Il fantasista giallorosso si è visto annullare un gol meraviglioso quanto potenzialmente pesante dopo intervento Var.

Roma, caso Zaniolo – Bertolini | Interviene l’agente

La frase pronunciata dalla Bertolini non è andata giù ai tifosi della Roma, che da ieri protestano sul web contro l’ennesimo attacco contro Zaniolo. Quest’oggi arriva anche il commento dell’agente del numero 22, Claudio Vigorelli, così alla Gazzetta dello Sport: “Nicolò ha 22 anni, con tutta la forza e i limiti che questa età è in grado di esprimere. Che sia un patrimonio della Roma , che è sempre al suo fianco, e del calcio italiano, non lo dico solo io, nella mia veste di agente, ma i vertici tecnici e politici della Nazionale, che tra l’altro in questi giorni lo hanno già confortato informalmente.”

In seguito l’agente si rivolge direttamente al Ct: “Fatta questa premessa, dispiace vedere come una delle allenatrici più preparate a livello internazionale, Milena Bertolini, non abbia saputo smussare il suo linguaggio per adeguarsi al ruolo e alla situazione particolare che il ragazzo sta vivendo. Nicolò ‘va educato’ nella stessa misura in cui è doveroso farlo nei confronti dei suoi coetanei. Nulla di più e nulla di meno. E poiché neppure alla mia età si finisce mai di imparare, mi piace aggiungere che ogni componente del calcio può affinare la propria comunicazione, rendendola più in sintonia con una realtà dei fatti estremamente complessa.”

Nello stesso articolo della Gazzetta si fa riferimento al fatto che la Roma chiederà espressamente conto di quanto accaduto alla FIGC. Inoltre non è l’unico episodio che ha infastidito il club di Trigoria contro i vertici federali, già l’annuncio del medico della Nazionale su Spinazzola non è stato gradito nel quartier generale giallorosso.