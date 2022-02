Roma in Champions League, il verdetto dei bookmakers è senza appello: ecco la quota legata al piazzamento tra le prime quattro dei giallorossi.

Il pareggio rimediato all’Olimpico contro il Genoa ha rappresentato una battuta d’arresto per certi versi inaspettato, che potrebbe avere conseguenze importanti nella rincorsa Champions della compagine di Mourinho.

La compagine di Blessin è stata molto brava ad inaridire le trame di gioco dei giallorossi, appiattendosi nella propria metà campo e togliendo profondità ad Abraham e compagni, che hanno fatto fatica a far breccia nel muro eretto dai rossoblu. Un punto che sa di occasione persa, a causa del quale i giallorossi sono stati raggiunti dalla Lazio, a quota 39 punti in classifica, a sei lunghezze di distanza dalla Juventus. I bianconeri, che hanno battuto l’Hellas Verona, trascinati dall’entusiasmo contagioso seguito all’approdo di Dusan Vlahovic, occupano al momento il quarto posto della graduatoria, con due punti di vantaggio sull’Atalanta, con gli orobici che hanno però una partita in meno e saranno i prossimi avversari della “Vecchia Signora”. Più distanti il Milan e il Napoli (52 punti).

Roma in Champions League: la quota dei bookmakers

I bookmakers non sembrano credere molto alla possibilità che la Roma centri un posto nelle prime quattro. Secondo le quote Goldbet, un piazzamento tra le prime 4 della Roma vale 11 volte la posta, quota leggermente inferiore rispetto a quella della Lazio (13). Tra Atalanta e Juventus, invece, ad essere favoriti sono gli uomini di Allegri, a maggior ragione se dovessero centrare i tre punti nello scontro diretto: i nerazzurri, tra l’altro, devono fare i conti con la tegola Duvan Zapata, per sostituire il quale gli orobici potrebbero ritornare sul mercato. Irrisore le quote legate al Napoli (1.18) e Milan (1.18).