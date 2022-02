Roma, ha vinto Zaniolo | Duro attacco a Cassano

Roma, Zaniolo è al centro dell’attenzione negli ultimi giorni. E dopo le parole di Cassano arriva la replica: “Esagerato anche quando parla”

Al centro dell’attenzione ci è sempre stato. E qualcuno ha sempre detto che nel bene o nel male, è sempre importante che si parli di una persona, vuole dire quasi che fa paura. Succede ai grandi, sempre. E tra questi ci possiamo mettere anche Zaniolo.

Dopo l’attacco di Milena Bertolini, ct della nazionale femminile, ieri sono arrivate anche le parole di Cassano. “Io però non lo ritengo un grande giocatore. Ad esempio, non possiede l’idea di passare la palla. Semplicemente abbassa la testa e parte“ ha detto l’ex giallorosso scatenando ulteriormente polemiche. Ma a difesa di Zaniolo, oggi, sono arrivate le parole del giornalista di Mediaset Sabatini, che intervistato da Radio Radio, la pensa in maniera completamente diversa.

LEGGI ANCHE: Roma, squalifica Zaniolo | La decisione della FIGC

Roma, le parole di Sabatini

Intanto una risposta piccata è arrivata sulle parole di Cassano: “Antonio è esagerato anche quando parla, dice sempre una parola in più, un aggettivo in più”. Insomma, l’attacco a Zaniolo non è andato giù in nessun modo. Poi, l’attenzione di Sabatini, si è spostata sulle qualità di Zaniolo, sicuramente uno che quando vuole può fare la differenza. Soprattutto se aiutato dal fisico.

“Zaniolo è tante cose tutte insieme: è il gol da egoista, è la protesta. Quando il giocatore chiede più volte cosa hai fischiato, l’arbitro doveva rispondere”. Una difesa a spada tratta in poche parole per l’attaccante giallorosso, che suo malgrado si è trovato di nuovo al centro dell’attenzione mediatica. In pochi istante dall’essere il Salvatore della Patria e #ZanioloEducato.