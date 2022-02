Roma, “caso” Zaniolo: Pinto sbotta | “Sembra un difensore”

Roma, il caso Zaniolo non accenna a placarsi: le parole di Tiago Pinto poco prima della sfida di Coppa Italia contro l’Inter.

Una settimana piuttosto intensa quella che si è lasciata alle spalle la Roma, dentro e fuori dal perimetro verde. Non solo il pareggio contro il Genoa, ma anche il carico di polemiche seguito al goal annullato a Zaniolo, e alla decisione di Abisso di espellere quest’ultimo.

Proprio il gioiello cresciuto nelle giovanili dell’Inter è stato mediaticamente al centro dell’attenzione anche per le parole che gli ha riservato il commissario tecnico della Nazionale Italiana, che lo ha definito ragazzo “poco educato”. A distanza di poche ore è arrivato anche il comunicato della FIGC per “ritrattare” quanto affermato, ma ormai alea iacta est. Tutto il popolo giallorosso ha fatto quadrato attorno a quello che Tiago Pinto ha definito un “patrimonio” della Roma. E proprio il general manager dei capitolini ha speso parole al miele nei confronti di Zaniolo.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, silurato da Ancelotti | Pinto sfida il Newcastle

Roma, le parole di Pinto su Zaniolo poco prima del match contro l’Inter

Intervistato ai microfoni di Sportmediaset, Pinto non ci ha pensato due volte a difendere il ragazzo: “Zaniolo è un patrimonio non solo della Roma, ma anche del calcio italiano, e credo che debba essere tutelato. Se guardiamo i suoi numeri, più che un attaccante mi sembra un difensore centrale. Il nostro compito è quello di tutelarlo e lavorare con lui, ma deve farlo anche il calcio italiano. Tutti quelli che sono lontano da lui non devono giudicare il suo comportamento e atteggiamento: è un ragazzo perbene, ha un cuore d’oro e siamo sempre al suo fianco.”