Nuove conferme in vista della sessione estiva del calciomercato in casa Roma. Pinto sfida il Newcastle per l’esubero del Real Madrid.

Fari puntati sul calciomercato estivo in casa Roma, mentre i giallorossi stanno per scendere in campo contro l’Inter. Tra poche ore il fischio d’inizio della gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. In attesa del big match c’è un annuncio che arriva dalla Spagna, in estate Tiago Pinto può tentare l’affondo verso l’esubero del Real Madrid. Attenzione alla concorrenza però, il ricco Newcastle vuole anticipare tutti.

Meno di quattro ore separano la Roma dal prossimo big match stagionale. Alle ore 21 i giallorossi affronteranno l’Inter, in palio l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. Sfida proibitiva, contro la capolista della Serie A, ma occasione d’oro per Josè Mourinho di ritrovare calma e serenità dopo l’ennesimo pareggio amaro trovato in campionato. Per tornare a competere nei piani alti della Serie A sarà fondamentale anche l’operato di Tiago Pinto. Il general manager dovrà lavorare con precisione ed accuratezza durante la prossima finestra di calciomercato estivo. I giallorossi possono tentare l’affondo per un esubero del Real Madrid, letteralmente silurato da Carlo Ancelotti, ma c’è una concorrenza niente male con cui fare i conti.

Calciomercato Roma, silurato da Ancelotti | Pinto sfida il Newcastle

In casa Real Madrid sembra tutto pronto per salutare in estate Dani Ceballos. Il centrocampista classe 1996 al momento è l’ultima scelta del tecnico italiano e in casa blancos è tutto pronto per un nuovo addio. Secondo quanto riportato dal sito Elnacional.cat la squadra spagnola avrebbe anche già trovato la prossima destinazione per il centrocampista. Secondo il sito iberico il Newcastle è pronto a soddisfare le richieste economiche del Real senza alcun problema. Il club inglese è diventato un impero economico dopo il passaggio di proprietà al ricchissimo saudita Mohammed Bin Salmán. Unico ostacolo – si fa per dire- è la volontà del giocatore: il centrocampista non ha un buon ricordo della Premier dopo il biennio passato in maglia Arsenal. Qui potrebbe entrare in gioco Tiago Pinto, il calciatore sarebbe tra i prescelti da Mourinho per formare un nuovo centrocampo di qualità alla Roma, si parla di una valutazione intorno ai 15 milioni di euro per il suo cartellino.