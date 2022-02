Calciomercato Roma, l’Inter sblocca Pinto | C’è l’erede del colpo a zero

Calciomercato Roma, a poche settimane dalla chiusura della campagna acquisti, si infiammano nuovamente le voci circa le possibili mosse di Tiago Pinto la prossima estate.

Dopo lo scacco in Coppa Italia contro l’Inter, all’ombra del Colosseo sembra essersi diffuso un sentimento quasi di resa, nascente forse dalla consapevolezza che questa stagione abbia poco da poter ancor offrire. Una posizione non universalmente condivisa, però, dal momento che la classifica continua a sottintendere dei barlumi di speranza per l’approdo in Champions.

Il tutto senza dimenticare della Conference League, alla quale lo scacchiere di Mou prenderà nuovamente parte dopo questa fase dei sedicesimi, cui Pellegrini e colleghi sono stati “risparmiati” in quanto approdati al primo posto del girone, seppur con difficoltà. Insomma, non è ancora tempo per gettare la spugna e ci sono, invece, i margini per cercare di risollevarsi e onorare, oltre che la maglia, anche la prossima parentesi stagionale.

Conclusa quest’ultima, si potranno poi tirare le somme per capire cosa abbia funzionato e quali siano invece gli aspetti da limare. Terminato il primo anno della gestione tecnica di Mou, dunque, la palla passerà a Pinto, indubbiamente chiamato a importanti modifiche a partire dal prossimo giugno.

Leggi anche —> Calciomercato Roma, colpaccio a zero | C’è il sorpasso

Calciomercato Roma, addio Vidal: si avvicina Kamara?

Quella vista in campo lo scorso 8 febbraio è sembrata una squadra fortemente impaurita e sterile da un punto di vista delle idee. Questo non significa sparare sentenze o stabilire che il tempo alla Roma per questo o quell’elemento sia finito. Bisogna, piuttosto, prendere consapevolezza di questi limiti, cercando, laddove possibile, di intervenirvi nel modo più felice.

Molto dipenderà, quindi, dal modus operandi estivo di Tiago e colleghi, quando ci sarà bisogno di ridurre un gap apparso fin qui troppo importante rispetto agli altri top team del nostro campionato. Con ogni probabilità si partirà proprio dalla questione centrocampista, rappresentante ad oggi una delle più urgenti, nonostante l’approdo di Oliveira.

Molto potrebbe dipendere proprio dal futuro di Arturo Vidal, corteggiato da plurimi club di Europa e destinato a salutare Milano alla fine di questa stagione, con una buonuscita di 4 milioni di euro. Il cileno piace molto al Marsiglia, che avrebbe sondato il suo nome in vista del sempre più probabile addio di Boubacar Kamara, in scadenza fra quattro mesi. L’eclettico e giovane centrocampista è stato corteggiato da plurime squadre, giallorossi inclusi, in questi mesi e sarà sicuramente al centro di altre trattative nel prossimo trimestre estivo.

A riportare delle avances francesi per l’ex Juve è Footmercato.