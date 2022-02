Nuovo scenario sul calciomercato estivo che coinvolge direttamente la Roma. C’è stato il sorpasso improvviso, cambia tutto a giugno.

La Roma ha salutato la Coppa Italia ai quarti di finale, fatale la sconfitta di San Siro patita contro l’Inter. In attesa di tornare in campo in Serie A, domenica pomeriggio la trasferta di Sassuolo, c’è un nuovo scenario di calciomercato da registrare. Quando tutto sembrava deciso per il futuro del colpaccio a zero è arrivato il sorpasso.

La Roma è chiamata a cancellare quanto prima le due ultime uscite decisamente negative. Il pareggio a reti bianche col Genoa, seguito dall’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Inter, hanno riaperto tante crepe all’interno della rosa giallorossa. Anche nella gara di ieri la sfortuna –unita ad una sorta di scontro arbitrale insanabile – unita alle lacune tecniche ha fatto la differenza. Ora è obbligatoriamente vietato sbagliare, la Coppa Italia poteva rappresentare la via più semplice per ritrovare un trofeo, ma il campionato è ancora lungo, in attesa della Conference League. I giallorossi, pur attardati nella corsa al quarto posto, non possono permettersi di perdere altri punti per strada, a partire dalla trasferta di Sassuolo. Ma una cosa è chiara vedendo la squadra in campo, la Roma ha bisogno di alzare il livello tecnico della sua rosa.

Calciomercato Roma, colpaccio a zero | C’è il sorpasso in Bundesliga

Le attenzioni di mercato in casa giallorossa riguardano tutti i ruoli del campo, compresa la fascia destra. Nonostante l’arrivo di Maitland-Niles, in prestito secco per sei mesi, le prestazioni calanti di Rick Karsdorp impongono una riflessione sul futuro titolare dell’out di destra. L’olandese non sembra fornire la qualità che cerca il tecnico portoghese, sia in fase di copertura che di spinta, dunque può partire il toto-nomi per cercare un nuovo potenziale titolare. Un’opzione, percorsa già diversi mesi fa, è ancora in Eredivisie ma in casa Ajax. Parliamo di Noussair Mazraoui, terzino destro classe ’97 libero a giugno. Il suo futuro sembrava indirizzato al Barcellona, ora cambia tutto col sorpasso in Bundesliga. Secondo quanto riportato dal “Ruhr Nachrichten” il suo futuro potrebbe tingersi di giallonero, il Borussia Dortmund è pronto per soffiarlo alla concorrenza da subito. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco il laterale è in cima alla lista dei desideri del club, le prossime settimane saranno decisive.