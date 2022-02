Calciomercato Roma, l’annuncio ufficiale: “Scippo a Mourinho e Conte”

Il general manager della Roma ha provato a prendere il calciatore durante il calciomercato, ma il club è stato più veloce

Non si fermano i retroscena di calciomercato anche dopo la sua chiusura. La Roma si è mossa bene nella finestra invernale portando nella Capitale due rinforzi. Ainsley Maitland-Niles e Sergio Oliveira sono arrivati in prestito rispettivamente dall’Arsenal e dal Porto. I due sono stati richiesti da José Mourinho in persona che li ha chiesti per rinforzare la squadra a disposizione. Lo Special One ha aspettato a lungo anche un terzo innesto, un regista dai piedi buoni, che però non è arrivato. Come ha detto Pinto, infatti, già alla metà di gennaio il calciomercato in entrata per la Roma era chiuso.

In uscita, invece, sono stati diversi i movimenti con diversi prestiti. Il general manager dell’area sportiva giallorossa aveva deciso di cedere quei giocatori che non avevano mai trovato spazio con Mou. L’obiettivo era quello di dare minuti a questi calciatori, in modo tale che non perdessero valore. Per questo motivo Bryan Reynolds, Riccardo Calafiori, Gonzalo Villar e Borja Mayoral sono stati ceduti rispettivamente a Kortrijk, Genoa e Getafe. Poi c’è da ricordare anche Riccardo Ciervo che è stato ceduto a titolo definitivo al Sassuolo.

Calciomercato Roma, il padre di Luis Diaz confessa: “Anche Pinto lo ha cercato”

Per un breve periodo in estate si è parlato della Roma alla ricerca di un sostituto di Tammy Abraham. Le uniche alternative presenti in rosa Felix Afena-Gyan e Eldor Shomurodov. Mentre il primo ha mostrato buone cose, ma è ancora acerbo, il secondo non ha colpito né Mourinho né i tifosi. A svelare uno dei nomi presenti sul taccuino di Pinto è stato proprio il padre id un giocatore Luis Diaz. Il genitore dell’attaccante colombiano, ora al Liverpool, ha parlato ai microfoni di Marca, che ha riportato la sua intervista. Dopo essersi detto molto soddisfatto del trasferimento in Premier, Diaz Senior ha svelato che sul figlio c’era anche la Roma. “Tottenham e Roma lo volevano, ma sono rimasti indietro. Si sono fatti spaventare e si sono fatti superare dal Liverpool. Sono stati più veloci“.