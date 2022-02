Roma, Mourinho nell’occhio del ciclone | Rispunta Fonseca

Roma, non si placano le polemiche dopo il k.o. contro l’Inter: nel mirino della critica, questa volta, è finito anche José Mourinho.

Si sarebbe potuta configurare come la partita della svolta, e invece – al cospetto dell’Inter – la Roma ha messo a nudo quei difetti e quei limiti che si porta dietro da tempo. E questa volta, ad essere criticata non è solo la gestione arbitrale ( dubbio il contatto Vidal-Sergio Oliveira nell’azione che ha portato allo splendido goal di Sanchez), ma anche l’operato di José Mourinho.

La squadra non ha patito tanto in termini di personalità, anzi. La sberla del goal di Dzeko avrebbe potuto annichilire chiunque, eppure Abraham e compagni non hanno fatto da vittima sacrificale dei nerazzurri, provando a rispondere con le loro armi alla sfuriata iniziale degli uomini di Inzaghi, che poi si è andata con il tempo affievolendo. Ciò che viene rimarcato, però, è la scarsa precisione sotto porta, la mancanza di freddezza nei momenti topici dell’incontro, spada di Damocle che solo con il lavoro potrà essere lenita, o magari con l’acquisto di calciatori di qualità, in grado di fare la differenza.

Leggi anche –>Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo | Cambia tutto

Roma, bufera Mourinho: sui social rispunta Fonseca

La pazienza è la virtù dei forti, ma molto spesso non è connaturata all’animo di un tifoso che, volente o nolente, si auspica risposte già nell’immediato. E così, forse per la prima volta dall’inizio della stagione in maniera tanto roboante, c’è chi mette in discussione quanto fatto da Mourinho fino a questo momento, arrivando ad instaurare anche (improvvidi) parallelismi con Fonseca. I social sono diventati in breve tempo cassa di risonanza di “accuse” e “ripensamenti”, e qualcuno “rimpiange” già il grande ex, ponendo sotto al luce dei riflettori il mercato comunque oneroso fatto dalla proprietà per provare a venire incontro alle esigenze dello Special One.

Chiudete gli occhi e tornate ad agosto: il carismatico e ineluttabile Mourinho è sulla panchina al posto del confuso Fonseca, in campo ci sono €90M in più, c’è l’aria di un nuovo ciclo.

Riapriteli: è blasfemo dire che a questo punto ci si poteva aspettare di più? 4/ — Lamb (@Lvmbowski) February 9, 2022

Non è per difendere Mou, ma con Fonseca sei arrivato alla Conference, appunto — Marco Evangelisti (@Marco_Evang) February 9, 2022

#Mourinho è ancora innamorato della sua #Inter. Ieri, come all’andata in campionato a Roma, solo fantasmi a San Siro. Si ricordi che ora è un allenatore strapagato della #Roma. Pensavo non si potesse fare peggio di #Fonseca, invece…#InterRoma — gianfrancomammone (@gianmam) February 9, 2022

Aggiungerei una squadra che non sa pressare e correre. L’equivoco si chiama #Mourinho che ad oggi vale #fonseca — Marko84 (@Marko843) February 8, 2022