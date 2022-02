Sassuolo-Roma, Mourinho in emergenza | Formazione in alto mare

Sassuolo-Roma, Mourinho è in emergenza per la gara di campionato. Formazione completamente in alto mare per il tecnico portoghese

All’emergenza, forse, José Mourinho ci è abituato. Ma quanto deve essere dura per lo Special One ogni settimana cercare d’inventarsi una formazione da mandare in campo. Rientra un tassello importante – Pellegrini – ne esce uno sicuro, Zaniolo, squalificato per una giornata e quindi assente certo.

Poi ci sono da monitorare le situazione Abraham e di Ibanez. L’attaccante è uscito per un risentimento al flessore della coscia sinistra, il difensore invece – che ci ha provato con un veloce provino poco prima dell’inizio del secondo tempo – ha alzato bandiera bianca per un trauma al ginocchio sinistro che verrà valutato in queste ore. La sensazione, almeno per il brasiliano, è che sarà difficile vederlo in campo nella sfida di domenica contro i neroverdi di Dionisi.

Sassuolo-Roma, rientra Pellegrini

La cosa certa al momento è che ci sarà Pellegrini. Il capitano ieri contro l’Inter è andato in panchina e domenica sarò in campo dall’inizio. La Roma non ha voluto prendersi nessun rischio: c’è bisogno della sua personalità nella seconda parte di stagione, quindi meglio farlo recuperare al cento per cento. Giocherà al posto di Veretout, secondo il Corriere dello Sport. Ma il problema grosso rimane, soprattutto in attacco. Dove si scaldano Shomurodov e Felix.

Al momento non c’è uno che è davanti all’altro, si valuterà nel corso di questi giorni chi mandare in campo da titolare. Ma se mancasse anche l’attaccante inglese, allora la coppia sarebbe formata dai due attaccanti che fino al momento il campo lo hanno visto pochissimo. Infine: turno di riposo per Karsdorp – che dopo un primo tempo un po’ così nella ripresa ha cambiato atteggiamento ieri sera contro l’Inter – e maglia da titolare per Maitland-Niles che tornerà a destra. Dall’altro lato Vina.