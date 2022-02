Calciomercato Roma, addio più vicino | L’Inter fiuta l’affare

Calciomercato Roma, durante la prossima estate potrebbe concretizzarsi un addio beffardo tra le fila giallorosse. Queste le ultime novità.

Sulla Capitale sembra essersi abbattuto un uragano che non poche speranze ed entusiasmi ha lenito in pochissimo tempo. Il 2022, mercato iniziale a parte, non si è aperto in modo felicissimo in casa giallorossa, a causa del doppio scacco maturato a gennaio contro Milan e Juventus.

Quella che si sarebbe potuta rivelare un’autentica mazzata ha invece permesso a Pellegrini e colleghi di risollevarsi, vincendo le tre partite consecutive alla rimonta shock da parte di Morata e compagni in meno di dieci minuti. Dopo aver toccato, forse, uno dei punti più bassi dell’anno, la Roma pareva essersi ripresa, grazie al tris di vittorie arrivato contro Cagliari, Lecce ed Empoli.

Alla trasferta toscana, in seguito alle due settimane di pausa, ha fatto seguito l’incontro casalingo con il Genoa che molti strascichi ha portato anche in quel di Milano, riducendo quella fiducia, seppur non pienissima, che la seconda parte di gennaio pareva aver apportato. In attesa della conclusione di una stagione che ha ancora molto da offrire, previa una rinascita collettiva e veloce, riportiamo un importante aggiornamento di mercato.

Calciomercato Roma, futuro Mkhitaryan: spunta l’Inter

La prossima campagna acquisti sarà indubbiamente contraddistinta da molte novità. La dirigenza è consapevole di dover intervenire in modo importante per poter consegnare a Mourinho una rosa che, per il momento, si è rivelata meno efficace rispetto ai preliminari pronostici.

Molte novità interesseranno anche le uscite e, tra queste, non può non essere segnalata la questione Mkhitaryan. Il numero 77 rinnovò a fine primavera per un solo anno e, al momento, la sua avventura nella Capitale parrebbe destinata a concludersi il prossimo giugno. Questo soprattutto alla luce delle avances arrivate fin qui per l’armeno, destinato a divenire autentico oggetto del desiderio da parte di plurimi ds.

Pur avendo perso quella lucidità e incisività che lo aveva contraddistinto soprattutto in Premier e archiviata la parentesi autunnale a dir poco sotto-tono, Henrix è stato tra i migliori in campo a Milano e in quest’ultimo spezzone stagionale. Stando a quanto riferito da CalciomercatoWeb.it, però, la sua permanenza nella Capitale non è affatto scontata. Su di lui c’è il forte interesse dell’Inter, volenterosa di ingaggiare, dopo Calhanoglu, un’altra importante pedina a costo zero, depauperando anche le risorse di chi, almeno sulla carta, è una diretta concorrente.