Calciomercato Roma, pronti 38 milioni | Via libera Pinto

Calciomercato Roma, arrivano importanti aggiornamenti in vista della prossima stagione e della conduzione della campagna acquisti estiva da parte di Tiago Pinto.

La squadra vista fin qui ha a dir poco deluso, senza rispettare le alte aspettative create già lo scorso maggio quando, poche ore dopo l’annuncio dell’addio a fine anno a Paulo Fonseca, arrivò l’ufficialità di José Mourinho. L’impatto dello Special One, soprattutto in ambito di mentalità sembra essersi smarrito dopo il girone di andata, depauperandosi totalmente in quei sette minuti maledetti di Roma-Juventus.

Senza voler imbatterci in analisi che vadano a ledere ulteriormente un club e una piazza viventi un grande momento di difficoltà, ci limitiamo a sottolineare come all’ombra del Colosseo si percepisca in queste settimane un sentimento di delusione ma, al contempo, di quasi unisona consapevolezza che il futuro e il bene giallorosso non possa prescindere da José.

Serve altresì però un’ammissione di colpa da parte dei vari elementi coinvolti, alfine di provare a risollevare le sorti di una stagione discostante e già pregna di delusioni per cercare di onorare la maglia e dare un senso agli ultimi mesi di campionato e competizione europea. Dopo di che, sarà possibile pensare alle limature da compiere, soprattutto alla luce della scarsa incisività del labor limae estivo e invernale di Tiago.

Calciomercato Roma, 38 milioni sul piatto: il piano

Se lo stesso Mourinho, pur vantante il sostegno dei tifosi, inizia ad essere messo in discussione, va anche evidenziato come gran parte delle responsabilità sembrino essere cadute recentemente soprattutto sui giocatori. Non molti all’altezza di questo progetto a detta dei più. Donde la nascita di un sentimento di speranza, o anelito a cambiamenti ulteriori se preferite, diffusosi.

Sono molte le regioni sulle quali intervenire e, per tale motivo, pur essendo solo a febbraio, non si arrestano voci e indiscrezioni circa il futuro operato di Tiago il prossimo giugno. Il piano è quello di accontentare immediatamente una delle richieste principali del mister. L’arrivo cioè di un centrocampista con caratteristiche attualmente mancanti tra le fila giallorosse.

Il nome in pole position continua ad essere quello di Granit Xhaka, ai ferri corti con l’ambiente Gunners e destinato all’uscita in estate. A corroborare la tesi di quanto già riferito negli scorsi giorni, quando vi abbiamo detto della possibilità di assistere ad un affondo decisivo per lo svizzero, è arrivata la notizia riportata quest’oggi dal The Sun.

Secondo il portale britannico la dirigenza londinese è pronta ad ingaggiare Douglas Luiz, seguito anche da Pinto, offrendo 38 milioni di euro all’Aston Villa. L’approdo del brasiliano alla corte di Arteta allontanerebbe ulteriormente il 34 dal Big Ben. Proiettandolo verso il Colosseo.