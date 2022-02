Roma-Sassuolo, arbitra Guida | Incubo derby e non solo

Il fischietto campano arbitrerà Roma-Sassuolo, con lui fino ad ora record positivo ma con parecchie macchie

Domenica alle 18 va in scena Roma-Sassuolo. Per l’occasione è stato designato dall’Aia l’arbitro che dirigerà la gara che potrebbe non avere vita facile. I giallorossi, infatti, arrivano alla venticinquesima giornata di Serie A dopo il pareggio con il Genoa. La partita è stata seguita da molte polemiche riguardo sia il gol annullato a Zaniolo che la sua espulsione. Grazie alla rete del numero 22, arrivata al 90′, la Roma avrebbe potuto portar a casa i tre punti, ma il Var ha avuto altri piani.

Di primo impatto, l’arbitro Abisso ha giudicato regolare l’azione, ma dopo i lunghi festeggiamenti, Nasca, addetto al Var, ha richiamato il fischietto di Palermo. Dopo l’On Field Review, durato qualche minuto, la rete è stata annullata. All’inizio dell’azione, infatti, Abisso ha notato un pestone di Abraham ai danni di Vasquez, intervenuto con un guizzo disperato. Per regolamento il pestone è da punire obbligatoriamente con il giallo e per questo Abisso ha dovuto annullare la rete. Ha fatto molto discutere, poi, l’espulsione di Zaniolo che, preso dal nervosismo della situazione, ha protestato, neanche troppo platealmente, con Abisso.

Roma-Sassuolo, arbitra Guida: nelle ultime sei gare con lui solo una vittoria

Un testimone piuttosto pesante, quindi, per Marco Guida, direttore di gara designato per il match. In carriera ha arbitrato i giallorossi 24 volte in carriera, ma mai un Roma-Sassuolo o viceversa. Il bilancio totale con lui è quasi in paro. Con il fischietto di Torre Annunziata sono 10 le vittorie dei giallorossi, 8 le sconfitte e 6 i pareggi. Se si stringe il cerchio alle ultime sei giornate con lui, però, il quadro è più che negativo: solo una vittoria con 4 sconfitte di fila. Impossibile dimenticare gli errori fatti nel derby del 26 settembre 2021. Un rigore non fischiato a Zaniolo, sulla cui ripartenza è nato il gol della Lazio e la mancata espulsione di Lucas Leiva.