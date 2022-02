Un allenatore per Totti | Il Capitano ha firmato

Inizia una nuova avventura per Francesco Totti che, dopo aver aperto la società di consulenza ha deciso di intraprendere una nuova strada

Nuova avventura per Francesco Totti. L’ex numero 10 della Roma in questi anni dopo il ritiro ha deciso di essere sempre più presente nel mondo del calcio, ma senza fare magie in campo. Il Capitano, infatti, ha deciso di allargare i suoi investimenti al di là della società di consulenza. Totti, infatti, dopo essere stato giocatori e poi consulente per loro, è pronto ad entrare nel campo degli allenatori. Nuova avventura, quindi, per l’ex numero 10 che è sempre molto attivo.

Prima di questo nuovo investimento, Totti è stato presente nel mondo del calcio grazie alla CT10 Management. La società si consulenza è stata aperta anni fa dal Capitano e offre diversi servizi. Dall’aiuto ai giocatori a servizi di marketing e scouting. Inoltre, Francesco è molto attivo anche con le pubblicità che spaziano in ogni campo, dal mondo del calcio, fino alle auto.

Totti, nuova avventura: aperta Coach Consulting srl

Oltre al mondo dei giocatori, quindi Francesco Totti ha deciso di entrare anche in quello degli allenatori. Come riporta Il Tempo, grazie al suo ultimo investimento, la leggenda giallorossa è entrata in società con l’agente Pietro Chiodi per assistere gli allenatori. Quest’ultimo, convinto a diventare agente dall’amico Christian Chivu, e l’ex numero 10 si sono incontrati nello studio del notaio Mario Scattone per dare vita a Coach Consulting srl. Questa nuova società ha un capitale di partenza di dieci mila euro divisi tra i due soci e vede come amministratore unico Pietro Chiodi.

Gli obiettivi sono quelli di assistere e di dare consulenza ad allenatori sportivi. Inoltre, la Coach consulting srl aiuterà anche i mister nella gestione dell’immagine anche mediante l’uso di stampa e social media. Infine, la nuova società di cui Francesco Totti è socio oltre a dare assistenza legale, gestirà l’organizzazione di convegni e di corsi di aggiornamento.