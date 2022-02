Fari puntati sul calciomercato, un nuovo annuncio scuote il fronte cessioni in casa Roma. Zaniolo potrebbe accettare la Juve, ad una condizione.

La Roma tornerà in campo domenica pomeriggio, in casa del Sassuolo. Fondamentale ritrovare la vittoria per gli uomini di Josè Mourinho, giallorossi reduci dall’amaro quarto di finale contro l’Inter in Coppa Italia. In attesa di tornare in campo si bruciano le tappe in vista del calciomercato estivo, un nuovo annuncio scuote il fronte delle uscite in casa Roma.

Nuovo annuncio sul fronte Zaniolo che scuote i tifosi della Roma. I giallorossi sono reduci dall’ennesima delusione stagionale, l’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Inter. Ennesima prova opaca per i ragazzi di Josè Mourinho, chiamati al riscatto immediato a partire da domenica sul campo del Sassuolo. In attesa di ritrovare il terreno da gioco , le attenzioni si concentrano anche sul calciomercato estivo, molto più vicino di quanto si pensi. E c’è un nome in uscita che infiamma da giorni gli scenari futuri in Serie A, quello di Nicolò Zaniolo.

Leggi anche: Calciomercato Roma, lo scambio non convince il mister | È scontro con la società

Calciomercato Roma, Zaniolo apre alla Juve ad una condizione

Dalla chiusura della sessione di calciomercato in avanti è stato un continuo susseguirsi di annunci sul futuro del numero 22. A fare da spartiacque è stata la conferenza stampa di Tiago Pinto, il quale non ha formalmente blindato il fantasista per la prossima stagione. Da l’ in avanti è stato un continuo di annunci e smentite, il più delle volte riguardanti il suo futuro alla Juventus. L’ultimo in ordine cronologico è stato emesso da Sportitalia e subito rilanciato sui social dagli appassionati di mercato bianconero. Secondo l’emittente privata Nicolò Zaniolo sarebbe pronto ad aprire un dialogo con la Juventus solo in caso dovesse arrivare una rottura insanabile con la Roma. L’offerta minima per il suo cartellino si aggirerebbe sui 40 milioni di euro. Un nuovo annuncio che fa tremare i tifosi giallorossi, più di tutti chi non accetterebbe mai di vedere il numero 22 in maglia bianconera.