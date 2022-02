Nella notte la Commissione Affari Costituzionali del Senato si è riunita, affrontando anche il tema della capienza degli stadi.

Dopo le settimane difficili che il nostro Paese ha attraversato a cavallo tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, i contagi di Covid-19 sembrano finalmente aver preso la strada di un calo costante. Una discesa che si aspettava con ansia, per superare giorni in cui il virus ha toccato record mai raggiunti prima. Un picco così imponente da imporre al Governo scelte mirate al contenimento dei contagi, che hanno inevitabilmente riguardato anche il mondo del calcio.

E così per le sfide disputate nel mese di gennaio la capienza negli stadi era tornata, temporaneamente, a livelli molto bassi: non più di 5000 spettatori. Un passo indietro importante rispetto alla prima parte di stagione, durante la quale la Serie A aveva finalmente visto il ritorno importante e massiccio del pubblico negli stadi. Con il miglioramento dei dati si è deciso di tornare ad allargare le maglie, riportando la capienza massima consentita, sin dall’inizio di febbraio, al 50% del totale.

Serie A, svolta stadi | Presto importanti novità

Un passaggio intermedio in vista di riaperture ancora più ampie, come richiesto con insistenza dalla Lega di Serie A e da tutto il mondo del calcio. Il Governo procede con prudenza ma sembra pronto a concedere un ulteriore allargamento della capienza degli impianti. Nella notte, riporta La Gazzetta dello Sport, la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato l’aumento al 75%, come avvenuto nella seconda parte del girone d’andata. Per la verità i partecipanti alla riunione avevano insistito sul passaggio immediato al 100%.

Una prospettiva sulla quale il Ministro della Salute Roberto Speranza ha frenato, rimandando di qualche settimana il ritorno a pieno regime del pubblico negli stadi. Un rinvio che dovrebbe posticipare di poco il tanto attesa via libera alla massima capienza negli impianti. Da stabilire i tempi dell’entrata in vigore del provvedimento votato in nottata: probabile che si torni al 75% dal 1 marzo, anche se in Maggioranza c’è chi preme per far scattare la nuova capienza massima già dal 22 febbraio. Se così fosse, già a partire dal fine settimana del 26-27 febbraio i club potrebbero contare su un incasso importante.