Roma, nuova tegola per Mourinho | Stop di un mese

La Roma si prepara ad affrontare il Sassuolo nel match di domenica alle 18. Intanto Mourinho fa i conti con gli infortuni.

Archiviata la partita di Coppa Italia contro l’Inter, la Roma si prepara a tornare in campo per il Campionato. La squadra torna oggi ad allenarsi a Trigoria per cominciare a preparare la sfida di domenica pomeriggio contro il Sassuolo. Una trasferta non semplice, contro una squadra ben organizzata e spesso capace di produrre un ottimo calcio. I neroverdi, però, dovranno per l’occasione fare a meno di due elementi importanti del proprio reparto offensivo.

Dionisi si trova infatti a fare i conti con le assenze di Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca, entrambi fermati per squalifica dal giudice sportivo. D’altra parte anche in casa Roma José Mourinho dovrà rinunciare a un elemento importante dell’attacco come Nicolò Zaniolo, squalificato dopo l’espulsione nell’assurdo finale della gara contro il Genoa. E se Mou valuta la possibilità di trasformare la squadra, l’obiettivo rimane chiaro: tornare subito a vincere.

Roma, ansia Mou | Ennesimo infortunio al ginocchio

Anche perché la sconfitta contro l’Inter, arrivata a 3 giorni dalle polemiche per la partita contro il Genoa, potrebbe aver lasciato strascichi nell’ambiente. Sembra che nello spogliatoio di San Siro lo Special One non abbia risparmiato accuse anche dure nei confronti della squadra, certamente con lo scopo di pungolare i propri calciatori e spingerli a reagire. Ma anche dal punto di vista dell’infermeria, la trasferta milanese potrebbe aver prodotto conseguenze tutt’altro che piacevoli per i giallorossi.

E se le condizioni di Tammy Abraham non preoccupano, con l’inglese che dovrebbe essere regolarmente al proprio posto in attacco, diverso è il discorso per Roger Ibanez. Il centrale brasiliano è uscito durante il secondo tempo della partita di Coppa Italia e secondo quanto riporta oggi Il Tempo lo stop potrebbe essere più lungo di quanto nell’ambiente giallorosso si sperasse. Ibanez sarebbe rimasto vittima di un’elongazione del legamento laterale del ginocchio sinistro. Stop previsto: tra le 3 e le 4 settimane. Certa, quindi, la sua assenza contro Sassuolo, Verona e Spezia, mentre c’è la speranza di riaverlo a disposizione nella gara da ex contro l’Atalanta.