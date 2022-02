Roma, sfogo Mourinho | I Friedkin hanno deciso

Roma, i Friedkin hanno deciso: ecco quale sarà il futuro dell’allenatore giallorosso. Sintonia totale anche con Tiago Pinto

Secondo il Corriere dello Sport sono volati gli stracci alla fine della gara contro l’Inter a San Siro. Mourinho non le ha mandate a dire, inchiodando alle proprie responsabilità tutti i giocatori giallorossi. C’è da cambiare passo, senza pochi dubbi, serve qualcosa in più da parte di tutti.

Soprattutto sotto il tema della personalità. Questo è stato il punto focale dello sfogo dello Special One. Serve la mentalità giusta per giocare nella Roma. Serve che tutti diano il massimo, sempre, altrimenti il gap con le altre squadre non verrà mai recuperato. E per fare questo, in panca, serve uno come il portoghese. Di questo i Friedkin ne sono convinti.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, contatti avviati e offerta pronta: 18 milioni

Roma, i Friedkin hanno deciso: avanti con Mourinho

Dopo lo sfogo sicuramente qualche contatto tra la proprietà e il tecnico c’è stata. E, sempre secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i Friedkin hanno preso una decisione sul futuro dello Special: ovviamente, e senza pochi dubbi, sarà ancora lui l’allenatore giallorosso. L’obiettivo è comune: chiudere al meglio questa stagione, magari andando il più avanti possibile in Conference League, e programmare al meglio la prossima, sotto tutti i punti di vista.

Il primo passo sarà quello di capire chi dei calciatori attualmente in rosa hanno quelle potenzialità che servono per rimanere nella Roma. Saranno tutti sotto esami, soprattutto quegli elementi che da un poco di tempo sono in bilico. Nessuno vuole fare figuracce in futuro, nessuno ha l’intenzione di gettare la spugna, mai, durante la stagione. Guidati insomma dalla personalità dello Special One, servono uomini prima che calciatori. Il segnale è stato mandato chiaramente nella pancia dell’impianto milanese. Adesso sta a tutti raccoglierlo e farne tesoro. Perché lo Special non si muove.