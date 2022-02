Roma | Sfogo Mourinho, Zazzaroni: “Oggi il chiarimento. Futuro deciso”

Roma, dopo lo sfogo di Mourinho ha parlato di nuovo il direttore del Corriere dello Sport Zazzaroni. Ecco cos’ha detto

E’ intervenuto alla Tv di calciomercato.it il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, che questa mattina ha svelato quanto detto da Mourinho subito dopo la sfida contro l’Inter in Coppa Italia. Uno sfogo, quello dello Special One, che secondo il giornalista è dovuto alla volontà di “ottenere una reazione da una squadra che da due anni mostra delle difficoltà. Non vince mai una partita con quelle davanti, perde con dieci minuti di sonno contro la Juventus, prende tre gol in casa dall’Inter con un atteggiamento sconcertante”.

“Una Roma, costruita in fretta, con qualche difetto evidente e che soprattutto difetta di personalità”, ha spiegato ancora Zazzaroni. Che poi anticipa probabilmente alcune notizie che usciranno sul giornale domani.

Roma, oggi chiarimento a Trigoria

“Oggi c’è stato un chiarimento a Trigoria – ha svelato ancora Zazzaroni – e vedremo quali effetti avrà. Sicuramente non ha fatto piacere alla squadra che tutto questo sia uscito fuori”. Poi, sul futuro dello Special, lapidario il commento del direttore del CDS: “Non c’è una sola ragione e non c’è stato mai un momento in cui Mourinho ha pensato di interrompere il rapporto. Chi scrive queste cose non so con chi parla. Lui è al primo anno di un progetto con la squadra ma è anche un progetto personale. Sicuramente bisognerà che la società faccia degli investimenti di un certo tipo. Le altre sono tutte supposizioni campate in aria”.