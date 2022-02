Sassuolo-Roma, ultim’ora: ennesimo infortunio per il Sassuolo: Dionisi lo perde dopo i primi 45 minuti

Il Sassuolo, che domenica sarà impegnato contro la Roma in campionato, sta giocando in questi minuti contro la Juventus in Coppa Italia. Dionisi – che ieri in conferenza stampa aveva annunciato una squadra che avrebbe avuto la testa più che altro all’impegno in Serie A – invece ha mandato in campo i titolari.

Ma alla fine del primo tempo l’ex allenatore dell’Empoli ha dovuto rinunciare ad Ayhan per un problema muscolare. Il difensore turco, classe 1994, ci ha provato a rientrare in campo facendo un provino tra primo e secondo tempo, ma non ce l’ha fatta. Al suo posto è entrato Muldur.

LEGGI ANCHE: Roma, sfogo Mourinho | I Friedkin hanno deciso

Sassuolo-Roma, Dionisi perde Ayhan

Ayhan, 27 anni, in questa stagione ha collezionato 12 presenze. E nell’ultimo periodo si era guadagnato una maglia da titolare. Stasera però lo stop, che lo mette a rischio per la gara contro la Roma di domenica.